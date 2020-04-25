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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۰۲

معاون اجتماعی استان قزوین:

پلیس قزوین با مظاهر علنی روزه‌خواری برخورد می‌کند

پلیس قزوین با مظاهر علنی روزه‌خواری برخورد می‌کند

قزوین- معاون اجتماعی استان قزوین گفت: با استناد به ماده ۶۳۸ مجازات اسلامی پلیس با افراد تظاهر به روزه‌خواری برخورد قانونی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد اشرفی اظهار کرد: از هم وطنانی که به دلیل مسافرت، بیماری و یا هر علت دیگری قادر به گرفتن روزه نیستند تقاضا می‌شود از هر گونه اعمال و رفتاری که دلالت بر تظاهر به روزه خواری و مستند به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی جرم است، پرهیز کنند.

وی افزود: برابر مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، فعالیت کسب و کارهای پُر ریسک و پُر خطر از قبیل مراکز اقامتی و پذیرایی «به جز مراکز تهیه غذای بیرون بر» تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و در صورت عدول از مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، از فعالیت آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

سرهنگ اشرفی در ادامه در خصوص فعالیت کلیه استخرها و مراکز ورزشی در ایام ماه مبارک رمضان خاطرنشان شد: برابر اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا تمامی اماکن ورزشی و استخرها تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود.

وی خاطر نشان کرد: در صورت اتخاذ تصمیم جدید از سوی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر مجاز بودن بازگشایی و شروع به فعالیت مراکز پذیرایی از قبیل رستوران، اغذیه فروشی، فست فود، آبمیوه و بستنی و غیره، «ارائه خدمات به صورت حقیقی و مجازی»، فعالیت اماکن یاد شده با رعایت اصول بهداشتی و استتار مکان در ساعات روزه داری «از اذان صبح تا اذان مغرب»، صرفاً برای عرضه غذای سرد و به صورت بیرون بر و عرضه غذای گرم از یک ساعت قبل از اذان مغرب تا اذان صبح مجاز است و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، برابر مقررات و ضوابط با متخلفان رفتار خواهد شد.

این مقام انتظامی به منظور ارائه سرویس خدمات برای مسافرین در داخل شهرها، واحدهای غذاخوری مستقر در هتل‌ها و مراکز اقامتی و همچنین ترمینال‌ها و راه آهن یادآور شد: اجازه فعالیت و پذیرایی با رعایت شئونات و حفظ حرمت این ماه و موارد ابلاغی اعم از استتار کامل محل و ارائه خدمات صرفاً به مسافرین خواهد بود.

معاون اجتماعی استان تصریح کرد: با بیان اینکه بدیهی است دستگاه قضائی و نیروی انتظامی با آن دسته از افراد یا صنوفی که حرمت ماه مبارک رمضان را رعایت نکنند و نسبت به شعائر دینی و مذهبی بی توجهی کنند حسب وظیفه مستند به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برخورد قانونی خواهد کرد، افزود: از شهروندان خواستار شد تا هر گونه حرمت شکنی بخصوص تظاهر به روزه خواری در مجامع عمومی را از طریق تلفن ۱۱۰ به نیروی انتظامی منعکس کنند.

کد مطلب 4908999

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