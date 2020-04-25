فعالیت مراکز تعویض پلاک سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی نامدرست اظهار داشت: مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی با رعایت پروتکلهای بهداشتی مبارزه با ویروس کرونا فعالیت خود را از امروز ۶ اردیبهشت آغاز کردند.
رئیس پلیس راهور استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: مراجعه کنندگانی که مهلت اعتبار وکالت نامههای آنان به اتمام رسیده باید نسبت به تمدید اعتبار وکالت نامهها اقدام کنند.
وی تصریح کرد: صرفاً خریدار و فروشنده مجازند وارد مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی با داشتن وسایل حفاظت شخصی نظیر ماسک و دستکش در زمان مراجعه شوند.
سرهنگ نام درست با توصیه به داشتن صبر و شکیبایی در زمان مراجعه برای تعویض پلاک توصیه کرد افرادی که عجله و ضرورتی ندارند میتوانند در هفتههای بعد برای تعویض پلاک به این مراکز مراجعه کنند.
وی همچنین از آغاز فعالیت آموزشگاههای رانندگی خبر داد و گفت: با رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی از امروز فعالیت مراکز آموزش رانندگی در استان بلامانع و تاکید شده است حتماً تمامی موارد بهداشتی برای حفظ سلامت شهروندان در مقابله با ویروس کرونا رعایت شود.
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