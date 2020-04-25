اختصاص ۹ هزار شغل به کولبران استانهای مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین مدنی افزود: ۹ هزار شغل از ۱۸۰ هزار شغلی که بنیاد برکت در سال جاری ایجاد میکند، به کولبران سه استان مرزی کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی اختصاص خواهد داشت.
وی متذکر شد: از یکسال گذشته و با توجه به حساسیتهای ایجاد شده در سطح جامعه، درصدد ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای کولبران بودیم که با پیشبینی و آمادهسازی ساز و کارهای این مهم، در سال جاری ۳ هزار طرح اشتغالزایی منجر به ایجاد ۹ هزار شغل برای آنها راهاندازی میشود.
مدنی با تاکید بر برگزاری رزمایش همدلی برکت به دعوت مقام معظم رهبری تصریح کرد: بنیاد برکت سال گذشته ۴۰ هزار طرح اشتغالزایی را در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور راهاندازی کرد که ایجاد ۱۲۰ هزار شغل را به دنبال داشت.
مدیرعامل بنیاد برکت ادامه داد: برای امسال نیز ایجاد ۱۸۰ هزار فرصت شغلی را در دستور کار داریم که به این ترتیب، تعداد اشتغال ایجاد شده توسط بنیاد تا پایان سال ۹۹، در مجموع به ۳۰۰ هزار شغل میرسد.
به گفته مدنی، ۱۸۰ هزار شغل ایجاد شده توسط بنیاد برکت در سال جاری، با اولویت بیکار شدگان ناشی از کرونا خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات بنیاد برکت با یک حرکت جهادی رقم خورده است، اظهار داشت: ۴۰ نیروی شاغل در بنیاد به شکل شبانهروزی و خستگیناپذیر مشغول به فعالیت و خدمترسانی هستند.
مدنی ادامه داد: همچنین شبکه ۵۰۰ نفری مجریان و تسهیلگران بنیاد برکت در مناطق روستایی و محروم کشور در حال شناسایی متقاضیان اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای کسب و کار برای آنها هستند.
مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشان کرد: ۳۱ استان، ۵۵۰ شهرستان و ۸ هزار روستا تحت پوشش فعالیتهای اشتغالزایی بنیاد قرار دارند.
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