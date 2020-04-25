روند مراجعه به بیمارستان در استان البرز افزایشی نیست

دکتر سید حسن اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت فعلی استان البرز در بحث مقابله با کرونا، اظهار کرد: خوشبختانه روند مراجعه به بیمارستان‌های استان طی روزهای اخیر افزایشی نبوده است.

وی با اشاره به همجواری استان البرز با پایتخت و رفت آمد روزانه مردم، گفت: هر خطری که پایتخت را تهدید کند شامل حال البرز نیز خواهد بود.

تعداد بیماران بستری در استان ۳۰۰ نفر است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با تاکید بر اینکه از ۱۰ روز گذشته تاکنون شاهد کاهش روند ابتلاء به کرونا در استان هستیم، گفت: روند کاهشی به صورت تدریجی و کند بوده اما امیدوار کننده است.

دکتر اینانلو همچنین اضافه کرد: از مردم می‌خواهیم همچنان این بیماری را جدی گرفته و اصول بهداشتی را رعایت کنند.

وی تعداد بیماران بستری در استان را ۳۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: آمار مراجعات سرپایی روزانه به مراکز درمانی استان نیز در روزهای اخیر نسبت به گذشته با کاهش ۵۰ درصدی مواجه است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز به تعداد فوت روزانه مبتلایان در استان نیز اشاره کرد و گفت: تعداد فوتی روزانه در استان کمتر از پنج نفر است.

۱۰۰ نفر از کادر درمان در البرز به کرونا مبتلا شدند

دکتر اینانلو با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از کادر درمان استان البرز به کرونا مبتلا شده اند، گفت: متأسفانه یکی از پزشکان شاغل استان در بخش خصوصی نیز جان خود را از دست داده است.

وی همچنین گفت: نیروهای کادر درمان استان که به کرونا مبتلا شده اند روند درمان را طی کرده و به بهبودی رسیده اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در بخش دیگری به نگرانی‌ها بابت آغاز موج دوم شیوع کرونا در استان اشاره کرد و گفت: عوامل متعددی می‌تواند در بروز موج دوم تأثیرگذار باشد، امیدواریم روند کاهش ابتلاء ادامه پیدا کند.