مردم کماکان هشدارها را جدی بگیرند/ شرایط بازفعالیت مراکز مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا، با قدردانی از همراهی مراجع عظام تقلید، علما و روحانیت در مسیر مقابله و کنترل بیماری کرونا، گفت: دقیقاً حساسیت‌ها و دغدغه‌های مراجع عظام، علما و روحانیت معظم طی مدت کنترل بیماری برای مراقبت از جان و سلامتی مردم به موازات و به همان میزان حساسیت و دغدغه مسئولین بهداشت و درمان بوده است که این موضوع بسیار حائز اهمیت است و جا دارد از همکاری و همراهی تمامی مراجع، علما، روحانیت، ائمه جمعه متولیان هیأت‌های مذهبی تشکر و سپاسگزاری کنم.

وی در ادامه با اشاره به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص دستیابی به وضعیت رضایت‌بخش نسبی در مقابله با شیوع بیماری کرونا، همکاری و همراهی مردم را در رعایت پروتکل‌های بهداشتی مایه مباهات دانست و اظهار داشت: اگر همکاری مردم در کنار تمهیدات اتخاذ شده، همچنان تداوم پیدا کند، تا اندازه‌ای می‌توانیم نسبت به قطع زنجیره شیوع این بیماری امیدوار باشیم.

رئیس جمهور گفت: براساس گزارش‌های ارائه شده با توجه به تمهیدات اتخاذ شده از جمله افزایش مراکز آزمایشگاهی، تسریع در ارائه نتایج آن در زمان‌های کوتاه‌تر و در عین حال با تلاش کادر درمانی کشور و مراقبت‌هایی که انجام شده افراد زیادی توانسته‌اند به شکل سرپایی درمان شوند.

روحانی اظهار داشت: با مدیریت هماهنگ میان همه بخش‌ها و دستگاه‌ها و با مراقبت‌های ویژه‌ای که انجام شده مسئولین با حضور بهنگام در استان‌ها و شهرستان‌هایی که آلوده می‌شدند و با مراقبت و ایجاد محدودیت‌ها توانسته‌اند از اوج‌گیری بیماری جلوگیری کرده و سریعاً وضعیت را به سمت شرایط با ثبات هدایت کنند.

وی تصریح کرد: اقدامات انجام شده و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برغم آنکه در مسیر کنترل بیماری قرار داریم، اما اگر چنانچه سطح هشدارها و هوشیاری مردم کاهش یابد، خدای ناکرده ممکن است بیماری اوج بگیرد و در این شرایط ناگزیر به احیا مجدد محدودیت‌ها باشیم که البته امیدواریم مردم عزیز کماکان هشدارها را جدی بگیرند و جز برای امور ضروری زندگی از منزل خارج نشوند و به مسئولین در کنترل بیماری تا رسیدن به یک وضعیت با ثبات و قابل اطمینان کمک کنند.

رئیس جمهور تأکید کرد: بدون تردید مسیر مقابله و کنترل این بیماری را بدون همراهی مردم نمی‌توان طی کرد.

روحانی گفت: در عین حال براساس گزارش‌های ارائه شده، کمیته‌های ستاد ملی موظف شدند که روند آغاز فعالیت در هر شهرستان و استان را با بررسی آمارها و شاخص‌های شیوع بیماری و وضعیت کنترل آن با رعایت شرایط خاص و پروتکل‌های مشخص، اعلام کنند و البته این موضوع بستگی تام و تمام به میزان ابتلاء، بستری و فوتی‌های هر استانی دارد.

وی گفت: از آنجا که مسئولین کادر درمانی و مراجع عظام و روحانیت معظم کشور دغدغه متقابل حفظ جان و سلامت مردم و در عین حال برقراری یک وضعیت قابل تحمل برای بازفعالیت مراکز مذهبی را دارند می‌توان امیدوار بود که در شرایط بهبود شاخص‌های کنترل بیماری، مراکز مذهبی کشور با تعیین شرایط و دستورالعمل‌هایی باز شوند.

در این جلسه، رؤسای کمیته‌های مرتبط نتایج بررسی‌های خود را در خصوص بازفعالیت مراکز دینی و بقاع متبرکه ارائه کردند که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه در ماه معنویت و میهمانی خدا قرار داریم و جان‌های تشنه برای راز و نیاز و عبادت و زیارت بقاع متبرکه بی‌قرار است، مقرر شد وزارت بهداشت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های مناسب را تهیه و طراحی کند تا در جلسه روز یکشنبه ستاد ملی مقابله با کرونا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.