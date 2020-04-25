روحانیون و ماموستایان در راه مبارزه با کرونا نقش موثری ایفا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حاتمیان صبح امروز شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های ماه مبارک رمضان، روز قدس، ۱۴ و ۱۵ خرداد که به منظور هم اندیشی جهت اجرای برنامه های جایگزین برگزار شد، اظهار داشت: با در پیش بودن مراسم روز قدس و ارتحال امام راحل به نظر می‌رسد هنوز فرصت برای تصمیم‌گیری در راستای برنامه‌های این ایام وجود دارد و امیدواریم تا آن زمان شاهد کنترل ویروس کرونا در استان و کشور باشیم.

وی افزود: در راستای کمک به بیماران و اعلام نیاز بیمارستان‌های استان مبنی بر کمبود خون، ماموستاهای شهرستان سقز و روحانیون شیعه و سنی شهرستان سنندج در روزهای اخیر با مراجعه به مراکز انتقال خون اقدام به اهدای خون کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی قطعاً با استفاده از ظرفیت هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی و مجامع قرآنی در راستای مقابله با ویروس کرونا در تلاش است و همچنین برای ایام پیش‌رو به ویژه ایام رمضان برنامه‌های مختلفی را متناسب با شرایط موجود اجرا خواهد کرد.

حجت الاسلام حاتمیان یادآور شد: امیدواریم روزهای خوبی را پیش‌رو داشته باشیم و بتوانیم با عبور از بحران شیوع ویروس کرونا برنامه‌های این ایام را به خوبی پیش ببریم.