نگاهی به بازی سرزنش ترامپ در برنامه «ما مردم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پرس تی وی، برنامه این هفته «ما مردم» با اشاره به مقصر دانستن دموکرات ها، فرمانداران ایالت ها، باراک اوباما رئیس جمهور سابق، رسانه ها، سازمان جهانی بهداشت و چین در بروز بحران کرونا در آمریکا از سوی ترامپ به مرور اظهارات وی در ماه فوریه یعنی بازه زمانی طلایی برای مبارزه با کرونا در آمریکا پرداخته و انکار شیوع کرونا در آمریکا توسط ترامپ را بررسی خواهد کرد.

در این برنامه همچنین ضمن واکاوی اهداف دونالد ترامپ در مقصر جلوه دادن سایرین در گسترش کرونا در آمریکا، اقدام وی در تعلیق کمک مالی به سازمان جهانی بهداشت و اتهامات وی علیه این نهاد مورد نقد و تبادل نظر قرار می گیرد.

نگاهی به پیامدهای اقدامات دونالد ترامپ در گسترش همه گیری ویروس کرونا، مروری بر آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا در آمریکا و واکاوی تاثیر رفتارها و اقدامات دونالد ترامپ در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از دیگر مباحث مورد بررسی در این زمینه خواهد بود.

در بخش دوم این برنامه نیز گفتگو درخصوص رفتار متناقض ترامپ علیه چین طی هفته های اخیر صورت می گیرد.

در این راستا اقدام ترامپ که در هفته های نخست شیوع کرونا و بعد از آنکه این کشور توانست کرونا را مهار کند از چین تعریف و تمجید به عمل آورد اما در این روزها و برای فرار از مسئولیتی که گریبان او را گرفته است، چین را متهم می کند مورد بحث قرار خواهد گرفت.

همچنین در این زمینه ضمن بررسی لزوم همکاری همه کشورها و به ویژه آمریکا با چین برای نجات جهان از این همه گیری، تاثیرات سیاست های ترامپ در قبال چین بر اقتصاد آمریکا و جهان مورد واکاوی قرار می گیرد.

«ما مردم» به تهیه کنندگی عاطفه سادات دربندی شنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۲۱ به وقت تهران به مدت ۲۵ دقیقه از شبکه پرس تی وی پخش می شود. تکرار این برنامه دوشنبه ساعت ۰۰:۰۳ بامداد، ۰۸ و ۱۹ و سه شنبه ساعت ۴ روی آنتن خواهد رفت.