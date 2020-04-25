بیش از ۴۰ نقطه از معابر پرخطر شهر اردبیل ایمن سازی شده است

حمید لطف اللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: شهرداری اردبیل با شروع فصل کاری و مساعد شدن وضعیت جوی با هدف افزایش ضریب ایمنی، تسریع و تسهیل در تردد خودروها ساماندهی ترافیک و منظم کردن حرکت وسایل نقلیه اقدام به اجرای طرح خط کشی محوری و ایمن سازی معابر شهری کرده است.

وی گفت: حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری اردبیل بمنظور ساماندهی ترافیکی معابر و افزایش ضریب ایمنی عابرین پیاده بیش از ۴۵۰ مورد (جلوی مدارس و معابر پرتردد) شناسایی کرده که از ابتدای سال جدید ۴۰ مورد بیش از ۲ هزار و۵۰۰ متر مربع ایمن سازی شده و این عملیات همچنان ادامه دارد.

شهردار اردبیل با بیان اینکه این رنگ آمیزی شامل خیابان‌های شریانی (بزرگراه بسیج و شهدا) و خیابان‌های اصلی و پرترافیک شهر می‌شود افزود: نوع رنگ استفاده شده در سال جاری رنگ سرد جزئی آکریلیک به همراه گل اسبید است که ماندگاری رنگ‌های استفاده شده ۱۲ ماه است و همچنین بر کیفیت رنگ‌ها نظارت مستمر انجام می‌شود.

لطف اللهیان همچنین با بیان اینکه از ابتدای سال جاری بیش از ۴۸ کیلومتر نیز از خیابان‌های سطح شهر که عمدتاً هسته مرکزی است خط کشی شده است اظهار داشت: بیش از ۳۶ کیلومتر این خط کشی‌ها منقطع و ۱۱ کیلومتر آن ممتد می‌باشد.

وی گفت: تعداد خیابان‌های خط کشی شده نیز از ابتدای سال تا کنون ۱۵ مورد و مقدار رنگ مصرفی ۶ تن است و رنگ آمیزی و آشکارسازی سرعت گیرها تعویض و بازسازی تایمرهای چراغ‌های راهنمایی و رانندگی خیابان‌ها نیز از دیگر اقدامات حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اردبیل است.

شهردار اردبیل عنوان کرد: خیابان‌های امام (بسیج تا ژاندارمری)، آیت الله کاشانی، ساحلی، آیت الله بهشتی، شهید مدرس، آیت الله خامنه‌ای، نایبی، شیخ صفی، شهید یسری، شهید باکری، اسماعیل بیک، آیت الله طالقانی، پیر عبدالملک، معادی و آیت الله مروج از جمله این خیابان‌ها است که عملیات خط کشی در آن‌ها آغاز شده است.