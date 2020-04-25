به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم چقازردی در جلسه با حضور معاون بانک مرکزی و معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به منظور بررسی روند ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی مفصل از روند برنامه ریزی و اجرای این مأموریت ملی اظهار داشت: با توجه به اقدامات صورت گرفته انتظار داریم در صورت کسب مجوز از مراجع ذیربط تا پایان اردیبهشت ماه حداقل دو بانک از مجموع بانک‌ها و مؤسسه مالی وابسته به نیروهای مسلح رسماً به بانک سپه ملحق شوند.

چقازردی اظهار داشت: اگر امروز این وظیفه خطیر و مأموریت ملی همانگونه که به درستی و به حق از سوی معاون محترم نظارتی بانک مرکزی بیان شد بدون کوچک‌ترین حاشیه و مشکل به سرانجام خود نزدیک می‌شود به دلیل همدلی، انسجام و تلاش شبانه روزی و جهادگونه همه ارکان درگیر و ذیربط این ادغام و راهبری مطلوب بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرای طرح ادغام است.

این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: هم کارکنان و مدیران بانک سپه و هم مدیران و کارکنان بانک‌های ادغامی به این باور مهم رسیده اند که اجرای این طرح استراتژیک و ملی به نفع سیستم پولی و در مجموع به نفع نظام اقتصادی کشور است.

چقازردی با مهم توصیف کردن فعالیت صورت گرفته در طرح ادغام تصریح کرد: این تجربه می‌تواند به عنوان مجموعه اقدامات گرانبها و منحصر به فرد چه به لحاظ تاکتیکی و چه به لحاظ گستردگی و پیچیدگی کار در تاریخ بانکداری کشور به ثبت برسد.

مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه پروژه‌ای مشخص برای مستند سازی نحوه اجرای این طرح در بانک سپه تعریف شده است گفت: آیندگان باید بدانند چگونه بانک سپه به اتکا نیروهای متخصص و متعهد خود آنهم در سخت‌ترین شرایط در کنار انجام سایر وظایف خطیر خود با همراهی مثال زدنی سایر بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح توانست به چنین موفقیت بزرگی دست پیدا کند. موفقیتی که بدون شک نظام بانکی و ساختار اقتصادی کشور از آن بهره خواهند برد.

چقازردی پس از بیان کلیات مأموریت ملی ادغام به تشریح جزئیات اقدامات صورت گرفته در این راستا پرداخت.