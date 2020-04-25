پیوست فرهنگی در ایجاد شهرداری بافت قدیم همدان فراموش نشود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کاووسی ظهر شنبه در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان که با محوریت بررسی محدوده پیشنهادی مشاور در خصوص محدوده شهرداری بافت مرکزی همدان و با حضور اعضای کمیسیون، مدیرکل میراث فرهنگی استان، مدیران شهرداری و کارشناسان برگزار شد، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی همدان گفت: توجه به پیوستهای فرهنگی و تاریخی شهر باید مد نظر قرار گیرد و طرحهایی که شکل میگیرد جامع و کامل تدوین شود تا مباحث میراثی آن نیز مورد توجه واقع شود.
کاوسیامید با تأکید بر اینکه برای پیشبرد اهداف باید محدوده طرح نیز مشخص شود، افزود: اگر مردم اطلاعاتی در خصوص طرح و فعالیت شهرداری منطقه ۵ داشته باشند، مشارکت آنها با شهرداری و میراث افزایش مییابد و درنتیجه این طرح، زودتر عملیاتی میشود.
وی با تاکید بر اینکه باید برای کم نقص شدن طرح، کار با حوصله خاصی پیگیری شود، اظهار کرد: تهیه پیوستهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بسیار ضروری به نظر میرسد.
حفظ بناهای واجد ارزش نیازمند مدیریتی واحد است
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان هم با بیان اینکه باید مدیریت واحدی برای بافت تاریخی و بناهای واجد ارزش شهر داشته باشیم، گفت: با توجه به شرایط ویژه شهر همدان، بافت قدیمی شهر در ۴ منطقه شهرداری قرار گرفته است و در حال حاضر بر اساس ۴ دیدگاه مختلف اداره میشود.
رضوان سلماسی در این زمینه، افزود: اگر فقط قسمتی از این بافت به عنوان شهرداری منطقه جدید در نظر گرفته شود، باید شاهد ۵ نگاه مدیریتی بر بافت ارزشمند خود باشیم؛ این درحالی است که ضوابط میراث تغییری نداشته و تأثیری هم در برنامهریزی شهرداریها نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر تمامی بافت ارزشمند شهر و همچنین تک بناها یا محلهها به صورت متمرکز برنامهریزی شود، نه تنها یک نگاه مدیریتی بر آن حاکم است و به صورت یکپارچه اداره میشود؛ بلکه میتوانیم مانند برخی شهرهای تاریخی از جمله یزد با برنامهریزی دقیق و در راستای توریستپذیری بیشتر شهر همدان اقدام کنیم.
سلماسی اظهار کرد: همچنین با مدیریت واحد در ارتباط با قوانین میراث فرهنگی، برنامهریزی بیشتری صورت بپذیرد و این مهم، موجب پیشرفت روند کارها میشود.
وی با اشاره به اینکه قدمت شهر همدان و آثار واجد ارزش آن بسیار زیاد است، گفت: بهرغم اینکه تاکنون نتوانستهایم آنگونه که شایسته است از این ظرفیت ارزشمند در راستای معرفی شهر همدان به دنیا و حتی به سایر هموطنان در دیگر شهرها استفاده کنیم؛ توجه به این امر میتواند در رشد اقتصادی شهر و ایجاد اشتغال پایدار هم بسیار حائز اهمیت است.
راهاندازی شهرداری بافت برای رسیدن به مدیریت مردممحوری
مسئول پیگیری منطقه ۵ شهرداری همدان نیز با اشاره به پیگیریهای این بخش برای راهاندازی این شهرداری از وزارت کشور، اظهار کرد: با راهاندازی این شهرداری، اقدامات بالادستی در حوزه بافت واجد ارزش به سمت یک مدیریت مردممحوری، سوق داده میشود.
حمیدرضا طبیمسرور گفت: تعامل بین دستگاهها و کارشناسان، اساتید و متفکرین علم شهرسازی و معماری و همچنین سیاستهای شهرداری و استان در کنار مدیریت درآمدی و اقتصادی همزمان با پرداختن به رویکرد گردشگری میتواند موفقیت در راهاندازی شهرداری مرکزی را رقم بزند.
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