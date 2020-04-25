به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور مقابله با ویروس SARS-COV-۲ یا بیماری کووید ۱۹، مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) فراخوان حمایت از طرحهای پژوهشی با این موضوع را اعلام کرد. مهلت فراخوان ۶ تا ۲۰ اردیبهشتماه ۱۳۹۹ است و محققان می توانند با ثبت در سامانه مدیریت پژوهش طرح خود را ارسال کنند.
مجموع اعتبار این فراخوان ۸۰ میلیارد ریال است. از آنجایی که در مجموع ۲۰۰ میلیارد ریال برای حمایت از پژوهشهای دانشگاهی در این حوزه به دانشگاهها اختصاص داده شده است در این فراخوان مطالعات مشابه مطالعات دانشگاهی پذیرفته نخواهد شد.
فقط گرنت اصلی مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) در این فراخوان فعال خواهد بود. محققان باید برای ارسال پروپوزال فرم های مربوطه را از سامانه مدیریت پژوهش مؤسسه دریافت و تکمیل کنند.
الزامات طرحهای پژوهشی
موضوعات اولویتدار مؤسسه برای پذیرش طرح در این گرنت در اینجا قابل مشاهده است.
طرحهای چند مرکزی (multicentral) و چند زمینهای (multidisciplinary) در اولویت قرار خواهند گرفت.
محصولات فناورانه (دارو، تجهیزات و ...) که در حال حاضر بخش خصوصی و یا سایر بخشهای دولتی بر روی آن سرمایهگذاری کرده باشند در اولویت نخواهند بود.
محصولات فناورانه طرحهای پژوهشی مشمول آییننامه مالکیت فکری مؤسسه خواهند شد.
کارآزماییهای بالینی به منظور بررسی درمانهای دارویی و غیر دارویی متعددی در حوزه کووید ۱۹ در ایران در حال انجام است لذا طرحهای کارآزمایی بالینی و درمانی در این فراخوان مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
طرحهایی که ایده و فرضیهای مشابه طرحهای در حال اجرا داشته باشد تنها در صورتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که استدلالهای کافی در مورد مزیتهای پژوهش تکراری مشابه ارایه شود مطالعات قبلی در این حیطه با جستجو در سامانه کمیته ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی قابل مشاهده است.
حداکثر زمان اجرای طرح ۲ سال از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.
طرحهایی که با همکاری محققان دانشگاههای خارج از کشور و با هدف انتقال دانش به داخل با رعایت سایر الزامات باشند از امتیاز بالاتری برخوردار خواهند بود.
اعضای هیات علمی دانشگاههای وزارت علوم نیز میتوانند محقق اصلی (PI) طرحهای این فراخوان باشند. هرچند همکاری با اعضای هیات علمی حداقل یک دانشگاه علوم پزشکی ضروری است و اعتبار اختصاص یافته به این طرحها حداکثر ۱۵ درصد مجموع اعتبار این فراخوان است.
محقق اصلی (PI) طرحهای درحال بررسی و یا در حال اجرا در مؤسسه میتوانند در این فراخوان هم به عنوان محقق اصلی طرح ارسال کنند. هرچند همکاری در طرحهای در دست داوری/در حال اجرا نمیتواند بیش از ۶ مورد باشد (اعم از محقق اصلی و همکار).
معیارهای پذیرش طرح شامل شایستگی علمی (Scientific merit) پژوهش پیشنهادی، در اولویت بودن ایده پژوهشی، عملی بودن اجرای آن و کاربردی بودن دستاوردهای آن در کشور، سابقه محقق اصلی (PI) در پژوهشهای مشابه، سوابق همکاران در پژوهشهای مشابه و جلب همکاری اعضای هیات علمی حداقل دو دانشگاه است.
داوری طرحها به این صورت است که پروپوزالهای اولیه (pre-proposal) همانند سایر فراخوانهای مؤسسه به روش غربالگری (امتیازدهی و رتبهبندی) مورد بررسی قرار میگیرند و پروپوزالهای برتر به مرحله دوم که تهیه و ارسال پروپوزال کامل (full proposal) است راه مییابند. داوری در مرحله پروپوزال کامل به شیوه ترکیبی امتیازدهی و ارایه نظر (comment) خواهد بود.
زمانبندی فراخوان (زمانبندی اعلام نتایج تقریبی است و با توجه به میزان همکاری داوران میتواند به تأخیر افتد):
زمان ارسال پروپوزال اولیه: ۶ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ است و مهلت تأیید همکاری همکاران در پروپوزال اولیه: ۲۳ اردیبهشتماه خواهد بود.
نتایج غربالگری پروپوزالهای اولیه دریافتی ۱۳ خرداد اعلام می شود و مهلت ارسال پروپوزال کامل ۱۴ تا ۳۰ خرداد ۹۹ است.
نتایج داوری پروپوزالهای کامل ۲۵ تیرماه ۹۹ اعلام می شود.
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