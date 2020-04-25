تحرکات آمریکا را زیر نظر داریم/آغازگر درگیری در منطقه نخواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه در تماس تلفنی «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر با اشاره به ضرورت تلاش و همکاری همه کشورها در راستای تأمین ثبات و امنیت منطقه در زمینه فعالیتهای دو کشور در این زمینه گفتگو و تبادل نظر کردند.
روحانی ضمن تبریک فرارسیدن حلول ماه مبارک رمضان به دولت و ملت مسلمان قطر و همه مسلمانان جهان، ابراز امیدواری کرد که این ماه برای امت اسلام برکات و خیرات فراوانی به همراه داشته باشد.
روحانی و امیر قطر روابط و همکاریهای تهران- دوحه را مثبت و رو به توسعه ارزیابی و بر ضرورت تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات دو کشور تاکید کردند.
رئیس جمهور کشورمان با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در منطقه، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران فعالیت و تحرکات آمریکاییها را با دقت زیر نظر داشته و آن را دنبال میکند، اما هرگز آغازگر هیچ درگیری و تنش در منطقه نخواهد بود.
«شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به دولت و ملت ایران، بر ضرورت تلاش همه کشورها برای جلوگیری از تنش آفرینی در منطقه تاکید کرد.
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