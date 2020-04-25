تحرکات آمریکا را زیر نظر داریم/آغازگر درگیری در منطقه نخواهیم بود

روحانی ضمن تبریک فرارسیدن حلول ماه مبارک رمضان به دولت و ملت مسلمان قطر و همه مسلمانان جهان، ابراز امیدواری کرد که این ماه برای امت اسلام برکات و خیرات فراوانی به همراه داشته باشد.

روحانی و امیر قطر روابط و همکاری‌های تهران- دوحه را مثبت و رو به توسعه ارزیابی و بر ضرورت تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات دو کشور تاکید کردند.

رئیس جمهور کشورمان با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در منطقه، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران فعالیت و تحرکات آمریکایی‌ها را با دقت زیر نظر داشته و آن را دنبال می‌کند، اما هرگز آغازگر هیچ درگیری و تنش در منطقه نخواهد بود.

«شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به دولت و ملت ایران، بر ضرورت تلاش همه کشورها برای جلوگیری از تنش آفرینی در منطقه تاکید کرد.