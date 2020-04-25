به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر امروز (شنبه) در نشست ویدئو کنفرانسی با تعدادی از خبرنگاران اظهار داشت: تلاش همه مدیران این است که با غربالگری وزارت بهداشت، از ورود افراد بیمار به کارگاه‌ها جلوگیری شود.

وی عنوان کرد: مناسبات بای د به‌گونه ای باشد که بتوانیم با کمترین درگیری افراد تولید را داشته باشیم. دولت هم برای کارگران غیررسمی نگران است. فکر می‌کنیم بخشی از کارگران غیررسمی در بازگشایی اول مشاغل کم ریسک برخواهند گشت و از بیماران کاسته می‌شود. وزارت کار و رفاه اجتماعی مسئول شده است تا این دسته از افراد را زیر چتر خود قرار دهد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه این نکته حائز اهمیت است که هنوز بیماری کرونا به طور قابل توجهی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم انتشار اول با بک کیس و نمونه در شهرستان قم اتفاق افتاد و تا زمانی که ویروس در کشور هست و دارویی کشف نشده باید تمام اقدامات لازم را انجام دهیم. در حال حاضر و ظرف روزهای اخیر کرونا داخل ایران در فاز مدیریت شدن قرار دارد اما این به معنای کنترل و مهار بیماری نیست.

ربیعی عنوان کرد: هیچ استانی در وضعیت قرمز نیست اما وضعیت عادی هم نمی‌توانیم اعلام کنیم. باید ما دقیقاً متوجه این تعابیر باشیم. صبح با دکتر زالی صحبت کردم و بحث این بود دریافت پیام غلط نباید از سوی مردم صورت گیرد. اگر تغییر صورت گرفته این تغییر نشان از کنترل است و ما نباید رفتار بهداشتی را کاهش دهیم زیرا باز ممکن است دچار مشکل شویم.

سخنگوی دولت بیان کرد: روی سخن ما با مردم در این شرایط این است که با هشدار در مورد رعایت بهداشت فردی، عمومی، رعایت پروتکل‌های فاصله گذاری هوشمند و حتی از استفاده از ماسک‌های خانگی در مکان‌های شلوغ، به دولت کمک کنند تا کنترل نسبی را تداوم ببخشیم و هنگامی که به همکاری و کنترل بزرگ مردم رسیدیم می‌توانیم از مهار اپیدمی این بیماری صحبت کنیم.

ربیعی افزود: کماکان در خواست ما این است که فقط باید برای کارهای ضروری از خانه‌ها بیرون آمد و با انجام پروتکل‌ها باید در محیط‌های صنعتی و محیط‌های کار حاضر شویم. در پارک‌ها اتراق ممنوع بود اما دیروز دیدیم افراد با فاصله‌های کم نشسته بودند ما ناگزیر هستیم اگر مراعات‌های تعیین شده مراعات نشنوند در برخی تصمیمات تجدید نظر کنیم. در خواست ما این است که از هر بازگشایی پروتکل ذیربط را مراعات کنیم و حتی جرایم سخت گیرانه برای تخلفات پیش بینی شده است‌.

دستاوردهای خود را در اختیار همسایگان و سازمان بهداشت جهانی قرار دادیم

به گزارش مهر، وی در بخش دیگری از این نشست اضافه کرد: برای ما مایه تعجب است کشوری که عنوان بزرگترین ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ در امتداد بسیار دیگری از قطعنامه‌های شورای امنیت به شهرت رسیده است، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل انجام یک عمل مرسوم که کمترین مغایرتی با تعداد حقوقی و بین المللی ندارد به نقض قطعنامه متهم می‌کند. به اعتقاد ما هیچ تردیدی نداریم که آمریکا در اثبات این اتهام خود شکست خواهد خورد.

ربیعی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های تکنولوژیک نظامی و غیرنظامی دارد که منطبق با حقوق بین الملل و قوانین جاری میان کشورها است را حق لاینفک خود می‌داند. این ادعاها کوچک‌ترین تأثیری بر اراده ما برای ادامه مسیر قانونی خودمان نخواهد داشت و ما به کشورهای اروپایی هم توصیه می‌کنیم از سال‌های گذشته درس بگیرند و هر چه زودتر به باج دهی به این زورگو خاتمه دهند. جهان در میانه عبور از کرونا و پسا کرونا امنیت بیشتری خواهد داشت، هیچ عملیاتی مغایر با قوانین و قطعنامه‌ها صورت ندادیم و این را حق خودمان می‌دانیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره موضع دولت در رابطه با کارشکنی آمریکا و اتهاماتی که به کشور ما وارد می‌کند، گفت: متأسفانه در میانه مبارزه با کرونا که تمام دنیا باید با هم متحد باشند اعتقاد داریم ما ابتدا باید در منطقه خود به سمت صلح حرکت کنیم تا بتوانیم با کرونا مقابله کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دنیا به امنیت فیزیکی و روانی نیاز دارد تا بتواند از این بحران عبور کند، افزود: متأسفانه آمریکایی همواره فرافکنی می‌کنند و ما هم می‌دانیم با شرایط سخت شیوع بیماری در آمریکا دولت و رئیس جمهور آمریکا، برای منحرف کردن افکار عمومی در آمریکا از اداره ناموفق خود در مبارزه با کویید ۱۹ و فرار از مسئولیت‌های بین المللی خود چاره‌ای جز فرافکنی ندارد.

ربیعی با بیان اینکه به نظر من آمریکا به حل مسائل داخلی خود و پاسخ دادن به آنها بازگردد، اظهار داشت: آمریکا به جای اینکه اظهارات غلط و سخیف به این بیماری و اظهاراتی که از همان ابتدا انجمن‌های پزشکی و علمی رد می‌کنند و یک چالش ذهنی ایجاد می‌کند را حل کند به اتهام زنی می‌پردازد. ما به سهم خود در ایران این اعتقاد را داریم که متعهد بودیم به عالی‌ترین سطح شفافیت در مقابله با بیماری کرونا. ما جان شهروندان خود را به خطر نینداختیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه روز ۳۰ بهمن که آزمایش پاستور اعلام شد بیماری کرونا قطعی است، اعلام کردیم و هزینه زیادی برای این اعلام پرداخت شد، تصریح کرد: بنابراین جان یک ایرانی برای ما مهم بوده است. اگر چالشی در مورد آمار هست بارها توضیح دادیم و گفتیم ما برای آمار استانداردی گذاشتیم و آن این است که وزارت بهداشت و آزمایشگاه‌های ما پاسخ بدهند قطعاً ناشی از کرونا بوده است.

ربیعی بیان کرد: بنابراین اینکه گاهی می‌بینید آمار بالا می‌رود برای نتایج آزمایش‌ها است که می‌آید. ما هیچ کوتاهی برای ارائه آمار نداریم. شاخص آمار خود را هم اعلام کردیم و هراسی هم از مردم خود نداریم و جامعه جهانی را هم به روز در جریان آخرین دستاوردهای علمی خود قرار دادیم. خوشحال هستیم که در کیت و ونتیلاتور دستاورد داشتیم و این دستاورد را هم در اختیار همسایگان و هم در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار دادیم.

سخنگوی دولت افزود: این می‌تواند به تشریک مساعی و به اشتراک گذاشتن دانش جهانی برای مقابله با کرونا بسیار کمک کند. با توجه به کار خبط آمریکا در تهدید سازمان بهداشت جهانی، اتهام زنی به ایران هم از همین جنس است. ما در زمینه جان مردم بر عهد و پیمانمان با مردم ایستادم و کوتاه نخواهیم آمد و شوخی نخواهیم داشت.

وی خاطر نشان کرد: حتماً جان یک نفر ایرانی، یک سالمند ایرانی، یک بالای ۸۰ ساله هم برای ما مهم است و مانند بسیاری از کشورها آنها را کنار نگذاشتم و نگفتیم بیمارستان‌های ما جای کدام طبقه اجتماعی و گروه سنی است‌. نفس یک ایرانی برای دولت ما و همه ما مهم است. جان هر کسی هم برای خودش و هم برای ما متصدیان برای پاسخگویی در مقابل خدا مهم است.

به گزارش مهر، ربیعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با لفاظی‌های اخیر ترامپ خاطرنشان کرد: ما انتظاری جز تکرار لفاظی‌های بی پایه از آمریکا نداریم. موضع ما این است که ما نه تنها از افزایش تنش در خلیج فارس استقبال نمی‌کنیم بلکه تمام تلاش خود را برای امنیت در خلیج فارس به کار خواهیم گرفت. ما و همه کشورهای منطقه متضرر بزرگ ناامنی در خلیج فارس هستیم و کسی که با شرایطی که برای نفت و اقتصاد داخلی اش پیش آمده از ناامنی در خلیج فارس سود خواهد برد، ایالت متحده آمریکا است.

آمریکا به دنبال ماجراجویی باشد، مسئولیت هرگونه حادثه بر عهده خود آمریکاست

وی افزود: قطعاً آمریکاست که از ناامنی منطقه سود می‌برد و قطعاً استراتژی ما کاهش تنش در خلیج فارس است اما این به معنای آن نیست که اعلام نکنیم. هشدار می‌دهیم ایالت متحده اگر به دنبال ماجراجویی و بهانه جویی است مسئولیت هرگونه حادثه در آینده بر عهده خود آمریکا است و تا زمانی که معتقدیم حضور نظامی مخرب خود را در غرب آسیا ادامه می‌دهد و در تشخیص منافع خود هم به لابی کشورها و گروه‌های شکست خورده متوسل شده حتی منافع مردم آمریکا هم تأمین نمی‌شود.

ربیعی تصریح کرد: بنابراین ما به هیچ عنوان به دنبال تنش در منطقه نیستیم. هر اقدامی که انجام دادیم در آب‌های سرزمینی خود صورت دادیم. امنیت منطقه خواست اصلی ما است و پیام‌های متعدد به سران کشورهای منطقه برای امنیت منطقه دادیم و اکنون هم اعلام می‌کنیم در ماه رمضان و ماه صلح می‌توانیم با کشورهای منطقه پیمان‌های امنیتی و پیمان‌های مبارزه با کرونا را بار دیگر با هم مرور کنیم تا بتوانیم منطقه‌ای عاری از خشونت در مقابل بیماری کرونا برای حفظ جان انسان‌ها را هم دنبال کنیم اما پاسخ‌های لازم را به متجاوزین هم قطعاً خواهیم داد.

ربیعی در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت امروز شهر تهران و ازدحام بیش از حد در شهر و اینکه واکنش دولت و برنامه دولت برای کنترل شرایط تهران چیست؟ گفت: روزانه با همه مسئولان حوزه کرونا تماس دارم. با دکتر زالی امروز صبح صحبت کردم. حرف وی حرف بسیار درستی است که می‌گوید این پیام غلط نباید توسط مردم دریافت شود که اوضاع عادی است.

وی افزود: قطعاً اگر تغییر هم رخ داده از همکاری مردم نشان دارد و این همکاری باید کماکان ادامه داشته باشد. قطعاً هیچ کس نگفته اوضاع عادی است و رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده ما در شرایط عادی مبارزه با کرونا به سر نمی بریم و با قدری اشتباه می‌توانیم شرایط سختی را پیش رو داشته باشیم. همکاری مردم تا کنون خوب بوده اما قطعاً نیازمند هستیم به خصوص در ابرشهر تهران مردم به مراعات بیشتری تن در دهند.

سوار شدن در متروها قرار شد با تعداد مشخصی صورت گیرد

سخنگوی دولت گفت: سوار شدن در متروها قرار شد با تعداد مشخصی صورت گیرد و شهرداری مکلف به برنامه ریزی شد و علاوه بر ایزولاسیون با تعداد محدود انجام شود. ۳۶۵ اتوبوس در فاصله کمی به تهران برای حمل و نقل اضافه شد. در حال طراحی هستیم اتوبوس‌های که قدرت مانور شهری دارند را به حمل و نقل شهری اضافه کنیم. با دکتر زالی بحث‌ها صورت می‌گیرد. به دلیل اینکه به وسایل نقلیه عمومی فشار نیاید مدتی از سوی شهرداری طرح ترافیک تعطیل شد.

ایمیدرو یک ماه آینده به بورس می‌آید

به گزارش مهر، ربیعی درباره برنامه‌های دولت برای مدیریت بازار بورس اظهار داشت: به طور کلی سرمایه گذاری در هر زمینه‌ای از جمله خرید سهام ممکن است با فراز و نشیب‌هایی همراه باشد اما دولت همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا امنیت سرمایه گذاری مردم تحقق یابد.

وی افزود: خوشبختانه مردم پول‌های خود را به سمت بازارهای مسکن، سکه و ارز نبرده اند بلکه به سمت بازار بورس برده اند که علامت بسیار خوبی برای جامعه است و نشان می‌دهد که جامعه درست و منطقی تصمیم می‌گیرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: با افزایش پول و نقدینگی مردم در بازار بورس، امکان سرمایه گذاری‌های جدید توسط شرکت‌هایی که خودشان را عرضه می‌کنند، به وجود می‌آید.

ربیعی گفت: شستا که اخیراً عرضه شده است، منابعی را از طریق بازار بورس به دست آورده و حتماً از این منابع در جهت سرمایه گذاری‌های جدید و اشتغال زایی و البته بدون بنگاه داری استفاده خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بخشی از ساتا به بورس خواهد آمد و همچنین در روزهای آینده ایمیدرو و ایدرو به بازار بورس می آیند و بر این اساس عرضه‌های جدیدی را در بازار بورس شاهد خواهیم بود.

سخنگوی دولت بیان کرد: صندوق‌های ETF یا صندوق‌های قابل معامله در بورس که دولت تا ۲۰ درصد تخفیف خواهد داد، صندوق‌های بسیار ایمنی برای سرمایه گذاری هستند که تداوم نشاط بازار، سیاست و استراتژی دولت است.

ربیعی با بیان اینکه دولت کنترل ریسک بازار را هم در دستور کار دارد، اظهار داشت: ما به دنبال آن هستیم که علاوه بر اینکه تداوم سودآوری واقعی در بازار محقق شود، نشاط بازار هم محقق شود.

وی با بیان اینکه ما تلاش می‌کنیم شرکت‌های دولتی را نیز عرضه کنیم، تصریح کرد: برنامه ریزی دقیقی در این زمینه انجام شده و شرکت‌هایی که تا پیش از این تمام یا بخشی از سهام آنان متعلق به دولت یا نهاد عمومی غیردولتی بوده به تدریج وارد بورس می‌شوند و این عرضه‌ها ادامه خواهد داشت.

ربیعی با اشاره به اینکه برنامه عرضه ایمیدرو هم تا حد زیادی نهایی شده است، تأکید کرد: فکر می‌کنم تا یک ماه آینده بتوانیم ایمیدرو را در بورس عرضه کنیم و سایر شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی هم به تدریج تا پایان سال عرضه خواهند شد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه صندوق‌های سرمایه گذاری با تخفیف ۲۰ درصدی تضمین بسیار خوبی برای سرمایه گذاری هستند، گفت: در بخش کنترل بازار و تداوم سودآوری هم ما تمام سعی خود را می‌کنیم تا مشارکت مردم از طریق روش‌های کم ریسک تر مثل صندوق‌های مشاع تداوم یابد.

وی تصریح کرد: دولت تمام اهتمام خود را به خرج خواهد داد تا نشاط در بازار بورس تداوم یابد و امیدواریم مردم هم همچنان سرمایه گذاری خود را در جای درستی مثل صندوق‌های ETF که دولت در برنامه خود دارد، دنبال کند.

ربیعی ادامه داد: برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا بخشی از سهام نهادهای عمومی نیز به افرادی از صاحبان صندوق‌ها واگذار کنیم که البته چون این موضوع هنوز نهایی نشده است، بنده نمی‌توانم چگونگی آن را در حال حاضر اعلام کنم اما صاحبان صندوق‌های نهادهای عمومی مطمئن باشند که تلاش‌های زیادی صورت خواهد گرفت که بخشی از سهام آنان یا با کسر از حقوق و یا از محل سودی که خواهند داشت به طبقات پایین اجتماعی هم تعلق گیرد.