یک انجمن علمی خواستار جلوگیری از انحلال پژوهشگاه آبخیزداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار جلوگیری از انحلال پژوهشکده آبخیزداری شد. در این نامه آمده است:

بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ابراهیم رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و اهدا تحیات

به استحضار می‌رسد در حالی که در ابتدای سال جهش تولید و در شرایط سخت ویروس فراگیر کرونا قرار گرفته ایم، خبر مصوبه شورای عالی اداری کشور مبنی بر انحلال پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و ادغام در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع منتشر شده است. با وجود وقوع پدیده‌های متعدد سیل، گرد و غبار، خشکسالی، تخریب و فرسایش خاک و اراضی، کاهش منابع آب زیرزمینی آبخوانها در جای جای این کشور و یکی پس از دیگری و نیز وضعیت به هم ریخته مدیریت سرزمین در کشور این تصمیم نشان دهنده عدم توجه به اهمیت و جایگاه موضوع بسیار حیاتی آبخیرداری و آبخوانداری در کشور است.

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیرداری تنها مجموعة پژوهشی تخصصی در این زمینه است که امروزه با اجرای طرح‌های تحقیقاتی و اجرای الگوهای متعدد آبخیزداری و آبخوانداری، تهیه نقشه‌های ملی متعدد در زمینه سیل خیر حوزه‌های آبخیز، ظرفیت‌های آبی کشور، خطر و اطلس سیل، شدت فرسایش و تخریب خاک اقدامات شگفت انگیزی را به منصه ظهور رسانده است.

آبخوانداری با نگاه تبدیل نغمت سیل به نعمت بزرگ منابع آب، ظرفیت‌های استفاده نشده در حوزه‌های آبخیز، تبدیل اراضی مولد گرد و غبار به واحدهای اراضی مفید و مولد محصول همراه با اشتغالزایی محلی، توسعه فناوری و مهار شدت سیل‌خیزی، توسعه سدهای زیر زمینی برای مهار آب‌هایی که از دسترس خارج می‌شوند، تنها بخشی از دستاوردهای دوره عمر کوتاه این پژوهشکده می‌باشند.

در چنین شرایطی اقدامات چشمگیر یاد شده بارقه امیدی برای احیای منابع پایه تولید و منبع زیستی و احیای حوزه‌های آبخیز و آبخوان‌ها بوده و راهنمای بخش‌های اجرایی و تولیدی و حفاظتی کشور می‌باشد. لذا حذف تنها مجموعه پژوهشی که از افتخارات آن صف شکنی در مسائل پیچیده منابع پایه زیستی و طبیعی و مدیریت اصولی آبخیزها در قالب آبخیزداری و آبخوانداری است، ضربه جبران ناپذیری را به زیرساخت‌های طبیعی تولید و حفاظت، پایداری و سلامت حوزه‌های آبخیز وارد می‌نمایند.

گفتنی است که در مجموعه گسترده دولت و مؤسسات آموزشی و پژوهشی متعدد در سطح کشور، حتی انحلال این مجموعه که در سطح ملی و استانی حداکثر دارای ۲۰۰ نفر متخصص عضو هیئت علمی و متخصص می‌باشد در اصلاح ساختار اداری و کوچک سازی تأثیری جز از دست دادن یک نهاد پژوهشی فعال نخواهد داشت. این در حالی است که در گزارش گروه منتخب رئیس جمهور نیز برای بررسی سیل به تشکیل پژوهشکده سیل و حفاظت خاک تاکید گردیده است.

انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران ایران انتظار دارد نه تنها از این اتفاق نامیمون جلوگیری شود بلکه این پژوهشکده برای انجام هر چه بهتر مأموریت‌های خود که از وظایف حاکمیتی و ملی است مورد حمایت بیشتر و گسترده‌تری قرار گیرد.

سیدمحمد تاج بخش

رئیس هیئت مدیره