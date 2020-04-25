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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۳۸

یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد:

خسارت ۳۴۷۰ میلیارد تومانی «کرونا» به گلخانه‌ها و گیاهان دارویی

خسارت ۳۴۷۰ میلیارد تومانی «کرونا» به گلخانه‌ها و گیاهان دارویی

مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی، از برآورد خسارت ۳۴۷۰ میلیارد تومانی شیوع کرونا به محصولات حوزه این دفتر در دو ماه اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا تقوی درباره آسیب شیوع ویروس کرونا به فعالیت صنوف گل و گیاهان زینتی و قارچ خوراکی، گفت: یکی از آسیب‌پذیرترین فعالیت‌ها با شیوع ویروس کرونا، صنوف بخش گل و گیاه و مجموعه محصولات حوزه دفتر گل و گیاه زینتی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تولیدکنندگان گل و گیاه در ماه‌های اسفند و فروردین فروش زیادی دارند و در طول سال فعالیت‌هایشان معطوف این دو ماه است؛ متأسفانه شیوع ویروس کرونا هرگونه فعالیت تجاری و عرضه را متوقف کرد.

تقوی ادامه داد: برآورد خسارت شیوع کرونا به محصولات حوزه دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی تا به امروز ۳,۴۷۰ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی تصریح کرد: البته خسارت در بخش تولیدکنندگان گسترده‌تر از عرضه‌کنندگان این بخش است و در موارد بسیاری تولید کنندگان گل و گیاه خودشان نیز عرضه کننده هستند بنابراین برآورد خسارت پیچیده‌تر شده و به راحتی قابل تفکیک و اعلام نیست.

تقوی گفت: تا به امروز بر اساس برآورد انجام‌شده در بخش تولید گل و گیاه اعم از کاهش تقاضا، توقف عرضه و خرید محصول، ۱,۴۰۰ میلیارد تومان خسارت در ماه‌های اسفند و فروردین به این بخش وارد شده است.

وی ادامه داد: در محصولات گلخانه‌ای نیز با توجه به کاهش تقاضا، بسته شدن مرزها و عدم صادرات محصولات، خسارت در سبزی و صیفی و محصولات گلخانه‌ای ۱,۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

تقوی یادآور شد: در ابتدا در محصول قارچ نیز با کاهش تقاضا در بازار روبه‌رو بودیم اگرچه با توجه به فرهنگ‌سازی انجام‌شده و اقدامات پشتیبانی صنف در این بخش، این محصول اقبال خوبی داشته است اما جبران کننده نبوده و کمتر از یک هزار میلیارد تومان خسارت در این بخش برآورد شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تمهیدات عمومی در نظر گرفته‌شده توسط دولت و بانک مرکزی، گفت: بخشی از این تمهیدات اعلام‌شده و پیگیر بخش دیگر آن برای بخش کشاورزی هستیم و به‌زودی اعلام خواهد شد.

تقوی ادامه داد: ما تاکنون اطلاعات لازم را در این خصوص جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده و میزان خسارت نیز به کمیسیون اقتصادی دولت اعلام‌شده است.

وی با اشاره به ارائه پیشنهاد به دولت در این زمینه، تصریح کرد: بخشی از این درخواست‌ها توسط خود تولیدکنندگان و بخش دیگر آن توسط معاونت باغبانی ارائه‌شده است.

تقوی ادامه داد: پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش، استمهال وام‌ها اعم از بخشودگی سود و دیرکرد، از جمله درخواست‌ها بوده است. همچنین در بحث بدهی‌های جاری نیز اعم از آب، برق و گاز پیشنهادشده تا بدهی ۳ ماهه اول به‌صورت اقساطی پرداخت شود.

وی تصریح کرد: برای موضوع بیمه و مالیات نیز پیشنهادهایی ارائه‌شده است.

کد مطلب 4909135

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