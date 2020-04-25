به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا تقوی درباره آسیب شیوع ویروس کرونا به فعالیت صنوف گل و گیاهان زینتی و قارچ خوراکی، گفت: یکی از آسیب‌پذیرترین فعالیت‌ها با شیوع ویروس کرونا، صنوف بخش گل و گیاه و مجموعه محصولات حوزه دفتر گل و گیاه زینتی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تولیدکنندگان گل و گیاه در ماه‌های اسفند و فروردین فروش زیادی دارند و در طول سال فعالیت‌هایشان معطوف این دو ماه است؛ متأسفانه شیوع ویروس کرونا هرگونه فعالیت تجاری و عرضه را متوقف کرد.

تقوی ادامه داد: برآورد خسارت شیوع کرونا به محصولات حوزه دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی تا به امروز ۳,۴۷۰ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی تصریح کرد: البته خسارت در بخش تولیدکنندگان گسترده‌تر از عرضه‌کنندگان این بخش است و در موارد بسیاری تولید کنندگان گل و گیاه خودشان نیز عرضه کننده هستند بنابراین برآورد خسارت پیچیده‌تر شده و به راحتی قابل تفکیک و اعلام نیست.

تقوی گفت: تا به امروز بر اساس برآورد انجام‌شده در بخش تولید گل و گیاه اعم از کاهش تقاضا، توقف عرضه و خرید محصول، ۱,۴۰۰ میلیارد تومان خسارت در ماه‌های اسفند و فروردین به این بخش وارد شده است.

وی ادامه داد: در محصولات گلخانه‌ای نیز با توجه به کاهش تقاضا، بسته شدن مرزها و عدم صادرات محصولات، خسارت در سبزی و صیفی و محصولات گلخانه‌ای ۱,۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

تقوی یادآور شد: در ابتدا در محصول قارچ نیز با کاهش تقاضا در بازار روبه‌رو بودیم اگرچه با توجه به فرهنگ‌سازی انجام‌شده و اقدامات پشتیبانی صنف در این بخش، این محصول اقبال خوبی داشته است اما جبران کننده نبوده و کمتر از یک هزار میلیارد تومان خسارت در این بخش برآورد شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تمهیدات عمومی در نظر گرفته‌شده توسط دولت و بانک مرکزی، گفت: بخشی از این تمهیدات اعلام‌شده و پیگیر بخش دیگر آن برای بخش کشاورزی هستیم و به‌زودی اعلام خواهد شد.

تقوی ادامه داد: ما تاکنون اطلاعات لازم را در این خصوص جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده و میزان خسارت نیز به کمیسیون اقتصادی دولت اعلام‌شده است.

وی با اشاره به ارائه پیشنهاد به دولت در این زمینه، تصریح کرد: بخشی از این درخواست‌ها توسط خود تولیدکنندگان و بخش دیگر آن توسط معاونت باغبانی ارائه‌شده است.

تقوی ادامه داد: پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش، استمهال وام‌ها اعم از بخشودگی سود و دیرکرد، از جمله درخواست‌ها بوده است. همچنین در بحث بدهی‌های جاری نیز اعم از آب، برق و گاز پیشنهادشده تا بدهی ۳ ماهه اول به‌صورت اقساطی پرداخت شود.

وی تصریح کرد: برای موضوع بیمه و مالیات نیز پیشنهادهایی ارائه‌شده است.