به گزارش خبرگزاری مهر، در نظر سنجی اخیر ستاد مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران که از شهروندان تهرانی انجام شد، ۶۴,۴ درصد مردم اعلام کردند در حال حاضر از لحاظ اقتصادی برای گذران زندگی خود به کمک دولت نیاز دارند.

۳۴,۶ درصد شهروندان نیز اظهار کردند به کمک دولت نیاز ندارند و ۱.۰ درصد مردم نیز این سوال را بی پاسخ گذاشتند.

۴۹,۹ درصد مردم نیز اظهار کردند با تداوم محدودیت‌ها و یا اعمال محدودیت‌های بیشتر برای حفظ سلامت خیلی زیاد موافق اند.

۳۶,۵ درصد شهروندان نیز میزان موافقت خود را زیاد، ۵.۱ درصد تا حدودی، ۶.۱ درصد کم و ۱.۸ درصد خیلی کم اعلام کردند، همچنین ۰.۶ درصد از شهروندان نیز به این سوال پاسخی ندادند.

همچنین نظرسنجی انجام شده درباره مشکلات خانواده‌ها در صورت ادامه محدودیت‌ها نشان داد، ۴۷ درصد شهروندان دچار مشکلات اقتصادی و امرار معاش، ۲۱ درصد دچار آسیب‌های روحی و روانی، اضطراب، کلافگی و ۵ درصد دچار مشکلات درسی و تحصیلی می‌شوند.

همچنین ۳ درصد از شهروندان در خانه ماندن و بیرون نرفتن، ۳ درصد دوری از خانواده و دلتنگی، ۳ درصد بیماری اعضای خانواده و عدم دسترسی به دارو و درمان، ۲ درصد اختلاف بین اعضای خانواده، ۲ درصد نداشتن تفریح و اوقات فراغت، ۱ درصد رفت و آمد به محل کار، ۱ درصد مشکلات دسترسی به لوازم بهداشتی و ۱ درصد عقب افتادن کارها را به عنوان مشکل خانواده خود در صورت ادامه محدودیت‌ها عنوان کردند.

۸ درصد اعلام کردند با ادامه محدودیت‌ها مشکلی برای آنها پیش نمی‌آید و ۲ درصد نیز به این سوال پاسخی ندادند، همچنین ۱ درصد شهروندان نیز گزینه سایر را به عنوان پاسخ این سوال انتخاب کردند.

طبق این نظرسنجی ۳۱ درصد شهروندان از ستاد مقابله با کرونای تهران اجباری کردن قرنطینه و اعمال محدودیت جدی برای همه را درخواست کردند.

همچنین ۱۱ درصد تلاش برای کنترل و از بین رفتن زودتر بیماری، ۱۰ درصد حمایت مالی و تأمین درآمد در صورت ادامه قرنطینه، ۵ درصد در اختیار قرار دادن اقلام بهداشتی و ۵ درصد رسیدگی به اقشار ضعیف را از ستاد مقابله با کرونا درخواست کردند.

همچنین ۴ درصد شهروندان خواستار برخورد جدی با افرادی که نکات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، شدند و ۳ درصد داشتن برنامه مشخص و تصمیم قاطعانه از سوی ستاد را درخواست کردند.

۳ درصد ارائه آمار و اخبار صحیح، ۳ درصد تعطیلی همه مشاغل از جمله شرکت‌های خصوصی و دولتی و بانک‌ها، ۲ درصد اطلاع رسانی بیشتر نکات بهداشتی و فرهنگ سازی و ۲ درصد ضدعفونی معابر و اماکن عمومی را درخواست کردند.

همچنین ۲ درصد از شهروندان عملکرد هماهنگ و غیرسیاسی از سوی مسئولان، ۱ درصد حمایت عاطفی و روانی مردم و ۱ درصد کم کردن محدودیت‌ها را از ستاد مقابله با کرونای استان تهران درخواست کردند.

۴ درصد شهروندان اظهار کردند از ستاد درخواستی ندارند، ۷ درصد به این سوال پاسخی ندادند و ۶ درصد گزینه سایر را در پاسخ به این سوال انتخاب کردند.