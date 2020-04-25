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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۴۶

جانشین سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز:

۳۳۰۰ بسته کمک مومنانه در شهرستان البرز توزیع شد

۳۳۰۰ بسته کمک مومنانه در شهرستان البرز توزیع شد

قزوین- جانشین سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز از توزیع ۳۳۰۰ بسته کمک مومنانه در مرحله اول رزمایش در شهرستان البرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی شیخ ظهر شنبه در مراسم ارسال بسته‌های کمک مومنانه اظهار کرد: همزمان با اولین روز ماه مبارک رمضان سه هزار و ۳۰۰ بسته کمک مومنانه در سطح شهرستان البرز توزیع شد.

وی افزود: با توجه به شناسایی ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیازمند در سطح شهرستان توسط قرارگاه کمک مومنانه انجام شده که در مرحله اول در این رزمایش سه هزار و ۳۰۰ بسته شامل رب، ماکارانی، برنج، روغن، قند، شکر، سویا، پنیر، رشته آش، چای، نان، مواد شوینده به خانواده‌های نیازمند توسط بسیج در حال توزیع است.

جانشین سپاه امام رضا (ع) بیان کرد: در مرحله اول این رزمایش مبلغ بالغ بر ۶۶۰ میلیون تومان هزینه شده که این هزینه تا به امروز توسط خیرین و بسیجیان جمع آوری شده است.

کد مطلب 4909158

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