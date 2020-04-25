تعداد حامیان ایتام در آذربایجان غربی به ۳۶هزار نفر رسید

عزیز سهندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد حامیان ۲۱ هزار نفر بود که سال گذشته با افزایش ۱۵ هزار نفری، تعداد حامیان به ۳۶ هزار نفر رسید افزود: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۹۱۶ نفر از ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان هستند که از این تعداد پنج هزار و ۳۴۸ نفر را ایتام و پنج هزار و ۵۶۸ نفر را فرزندان محسنین تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه میانگین دریافتی ایتام ماهیانه در حدود ۲۹۰ هزار تومان بوده و میانگین دریافتی فرزندان محسنین برابر با ۱۲۰ هزار تومان است ادامه داد: نیکوکارانی که تمایل به کمک به ایتام و فرزندان محسنین داشته باشند می‌توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد در سطح استان، یا مراجعه به سایت اکرام به آدرس ekram.emdad.ir و یا ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۴۴ مشارکت خود را اعلام کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی با بیان اینکه مردم خیر و نیکوکار استان در سال گذشته بیش از ۴۲ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان زکات پرداخت کرده‌اند افزود: این میزان زکات پرداختی در سال ۹۸ نسبت به سال پیشین ۲۱ درصد افزایش داشته است.

سهندی عنوان کرد: شهرستان مهاباد با ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، بوکان با چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، سردشت با سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان، پیرانشهر با ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان و نقده با ۲ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان زکات پرداختی، در استان پیشرو بوده‌اند.

وی اظهار کرد: هم اکنون ۱۳۰۰ شورای زکات روستایی در استان فعال بوده و در صورت افزایش هماهنگی و ارتباط میان شوراهای زکات روستایی با مسئولان و مبلغان زکات شهرستان‌ها، قطعاً شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی جمع‌آوری و ثبت زکات توسط این شوراها خواهیم بود.

سهندی با اشاره به برنامه‌های امسال، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی در راستای تبلیغ و فرهنگ سازی زکات مال‌التجاره، گسترش تعاملات میان دبیرخانه زکات و صدا و سیما در راستای فرهنگ سازی فریضه زکات، انعقاد قرارداد با جشنواره‌های ورزشی، علمی و هنری در راستای تبلیغ و فرهنگ سازی زکات، افزایش تعاملات با شورای سیاست گذاری ائمه جمعه شهرستان‌ها و اجرای طرح ویژه تبلیغی در روستاهای مشمول زکات از اهم برنامه‌های این نهاد در سال جاری است.