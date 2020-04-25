دلهره عدم امنیت از سلامت مهلک ترین مرض است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علیرضا عبادی پیش از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل بیمه سلامت استان با تبریک ماه مبارک رمضان اظهار کرد: باید شرایط به گونهای فراهم گردد که اگر فردی دچار عارضهای شود، تنها مشکل وی همان مریضی باشد.
وی با بیان اینکه خیلی وقتها اتفاق میافتد که برای یک فرد مریض، مشکلات جانبی مخصوصاً از نظر اقتصادی و مالی پیش میآید و فرد مرضی خود را فراموش میکند؛ بیان کرد: باید تمام تلاشها به کار گرفته شود و به سمتی حرکت کنیم که مردم در صحنه بیماری مشکلات عارضی و جانبی نداشته باشند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در این حوزه توجه به اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت و همه جانبه ضروری و لازم است، ادامه داد: تغییر در سیستمها، مقررات و قوانین به نسبت امکانات جامعه همواره بوده و خواهد بود.
وی با بیان اینکه در نظر ابتدایی تصور میشود با روی کار آمدن این سیستم جدید، اصل مشکل رفع خواهد شد، تصریح کرد: اما غافل از آن هستیم به همان میزانی که در بعد مثبت این سیستم کارآمدیهای خاص خودش را دارد، از آن سو افرادی که به نحوی در جهت استفادههای خاص و قانونشکنی دستی دارند نیز رشد منفی میکنند و این منحصر به سلامت و بیمه سلامت و مسئله پزشکی نبوده است.
وی با اذعان به اینکه در زمانی تعاملات به صورت قول و لفظ زبانی بوده است، عنوان کرد: اگر فردی در قراردادی یک جمله میگفت پای آن قول خود میماند، اما قطعاً این روش آسیبهایی نیز داشته است لذا الزام به مکتوب شدن اسناد شده که در شرع مقدس و قرآن کریم نیز بر مسئله مکتوب شدن و تعبیه شدن سند سفارش شده است.
امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه رشد منفی یک عده در مقابل اسناد عادی باعث شد تا این اسناد مخدوش گردد، گفت: سندها رسمی و سپس ثبت شد و امروز با توجه به امکانات اخیری که آمده است به صورت الکترونیکی تبدیل شده است.
حجتالاسلام عبادی با بیان اینکه تعهد، التزام و نظارت با وجود همه تغییراتی که در سیستمها ایجاد شده باید مهم شمرده شود، گفت: اگر این این باشد بشر در همه مسائل دست میبرد.
وی با بیان اینکه امروز یکی از بلاهای ما در جامعه، همین دستبردهای الکترونیکی است، عنوان کرد: اگر تعهد و التزام که شاکله اصلی انسانیت انسان است، به هم بخورد هیچ چیز نمیتواند انسان را کنترل کند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: بدترین مرض مهلک برای جامعه، دلهره عدم امنیت از سلامت است.
حجتالاسلام عبادی در پایان با اشاره به اینکه هم سلامت و هم تأمین سلامت نعمت است، گفت: امید است تا تلاشها و زحمات شما به گونهای باشد تا به سلامت و تأمین سلامت جامعه کمک کند و در نتیجه آن مردم احساس امنیت کنند.
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