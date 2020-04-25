به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مجید شجاع اظهار داشت: در اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند و به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا و رعایت حرمت ماه مبارک رمضان، از سرو غذای سرد یا گرم در پارکها، تفرجگاهها، معابر عمومی و جلوی واحدهای صنفی خودداری خواهد شد.
وی بیان داشت: متصدیان واحدهای صنفی و اماکن عمومی مجاز به فعالیت برابر پروتکلهای ابلاغی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا هستند و در همین راستا به منظور حفظ حرمت ماه مبارک رمضان و روزه داران، میبایست همچون گذشته از هرگونه تظاهر به روزه خواری خصوصاً در ملأ عام، پوشش نامتعارف و کشف حجاب در واحدهای صنفی و اماکن عمومی که برابر پروتکلهای ابلاغی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مجاز به فعالیت میباشند، خودداری کنند.
سردار شجاع افزود: از هموطنان عزیز، به ویژه رانندگان وسایل نقلیه عمومی انتظار داریم که با رعایت نکات بهداشتی و ضد عفونی کردن مداوم خودروها، از تظاهر به روزه خواری و استعمال دخانیات در داخل خودرو و ایجاد آلودگی صوتی پرهیز کنند.
وی تصریح کرد: در صورت صدور مجوز فعالیت مراکز اقامتی و پذیرایی و سایر کسب و کارهای پر ریسک (پُر خطر) برابر پروتکلهای بهداشتی ابلاغی از ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، متصدیان مراکز پذیرایی بین راهی، پایانههای مسافربری، فرودگاهها، ایستگاههای راه آهن و بیمارستانها میتوانند به منظور ارائه خدمات به مسافرین و افرادی که دارای عذر شرعی میباشند، با رعایت موازین بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و اخذ مجوز از مراجع ذیربط و حفظ شئون اسلامی، ضمن استتار مکان به گونهای که در ملأ عام تظاهر به روزه خواری نشود، فعالیت کنند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان داشت: در صورت موافقت ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا با بازگشایی مراکز پذیرایی (رستوران، قهوه خانه و سفره خانه و …)، فعالیت اماکن یاد شده از اذان صبح تا اذان مغرب ممنوع بوده و در صورت مشاهده، برابر مقررات و ضوابط با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی گفت: بدیهی است مسئولیت عدم رعایت مصوبات ابلاغی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و دیگر موارد یاد شده متوجه مسئولان و متولیان اماکن مربوطه خواهد بود.
سردار شجاع ضمن تأکید بر رعایت شئون اسلامی و اصول بهداشت فردی و اجتماعی در کلیه واحدهای صنفی و اماکن عمومی خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه جرایم و تخلف، مراتب را از طریق پلیس ۱۱۰ و یا نزدیک ترین مرکز نیروی انتظامی به مأموران انتظامی اطلاع تا اقدام لازم صورت گیرد.
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