در حال نزدیک شدن به یک روش درمان نسبتا مؤثر برای کرونا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفتگو، دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر حسن ابوالقاسمی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران درباره دستاوردها و روش نوین پلاسما درمانی در درمان کرونا توضیحاتی ارائه کردند.

رضا ملک زاده با بیان اینکه پژوهش‌های مفصلی در سطح جهان در رابطه با درمان ویروس کرونا در حال انجام است، گفت: در ایران نیز خوشبختانه جامعه محققین پزشکی نیز پاسخ محکمی به این اپیدمی داده‌اند و نزدیک به یک هزار طرح تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف این بیماری در دست اجرا است.

وی گفت: بیش از ۷۰ مورد از این طرح‌ها، روش‌های مختلف درمانی و ترکیبات گوناگون دارویی برای معالجه کووید ۱۹ است که یکی از این روش‌ها پلاسما درمانی است.

امیدوار هستیم بتوانیم داروی جدید را اعلام و تولید کنیم

ملک زاده با تصریح اینکه در حال نزدیک شدن به یک روش درمان نسبتاً مؤثری برای کرونا هستیم، اظهار کرد: امیدوار هستیم پس از اطمینان مطالعات در چند روز آینده، بتوانیم داروی جدید را اعلام و تولید کنیم.

وی افزود: فاوی‌پیراویر تجربه موفقی نبوده و داروی ابولا خیلی مؤثرتر بوده است و اجازه بدهیم که مطالعات تکمیل شود بعد از آن اعلام می‌کنیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در خصوص پلاسما درمانی نیز توضیح داد و خاطرنشان کرد: ترجیح می‌دهیم ابتدا درمان‌های دارویی که ساده و مؤثر باشد روی بیماران انجام دهیم و در مواردی که داروها جواب نمی‌دهند، پلاسما درمانی نیز قطعاً کمک کننده خواهد بود.

وی گفت: در ایران تیم سازمان انتقال خون در مورد پلاسما درمانی اقدامات و تحقیقات خیلی خوبی انجام داده‌اند و امیدوار هستیم در آینده پلاسما درمانی یکی از روش‌های درمانی برای بیمارانی که به دارو جواب نمی‌دهند، باشد.

ملک زاده اضافه کرد: دارویی که مربوط به ابولا است تاکنون اثرات خوبی در درمان کرونا داشته است و این دارو هم در دنیا و هم در ایران جواب داده است اما همچنان باید مطالعاتی که به صورت خیلی دقیق انجام می‌شود، تکمیل شود تا بتوانیم درمان قطعی برای این بیماری معرفی کنیم.