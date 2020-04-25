به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کریمی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به سابقه تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش و امکانات خود را مقابله با بیماری فراگیر و نوپدید کووید ۱۹ به کار گرفته است، تداوم فشارهای تحریمی و سیاسی دولت آمریکا علیه ملت ایران، فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و فرهنگی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

وی در این نامه با اشاره به شکل گیری اجماع جهانی و پویش‌های سیاسی سایر کشورها در خصوص رفع تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، افزود: انتظار می‌رود سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو مطابق با مواضع اصولی خود، جهت رفع و لغو این تحریم‌ها و تبعیض‌های غیرانسانی، تلاش و ظرفیت خود را در این خصوص به‌کار گیرد.

کریمی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین و ظالمانه‌ترین تهدیدهای غیرانسانی از سوی دولت آمریکا قرار گرفته است و هر روز زوایای جدیدی از این رویه بخش‌هایی از زندگی مردم را نشانه می‌گیرد و امور اقتصادی، آموزشی و فرهنگی را با اختلال مواجه می‌کند.