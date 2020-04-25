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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۲۸

غلامرضا کریمی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو خواستار شد

یونسکو برای لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا تلاش کند

یونسکو برای لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا تلاش کند

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور با ارسال نامه‌ای به دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو خواستار تلاش این سازمان برای رفع تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کریمی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به سابقه تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش و امکانات خود را مقابله با بیماری فراگیر و نوپدید کووید ۱۹ به کار گرفته است، تداوم فشارهای تحریمی و سیاسی دولت آمریکا علیه ملت ایران، فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و فرهنگی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

وی در این نامه با اشاره به شکل گیری اجماع جهانی و پویش‌های سیاسی سایر کشورها در خصوص رفع تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، افزود: انتظار می‌رود سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو مطابق با مواضع اصولی خود، جهت رفع و لغو این تحریم‌ها و تبعیض‌های غیرانسانی، تلاش و ظرفیت خود را در این خصوص به‌کار گیرد.

کریمی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین و ظالمانه‌ترین تهدیدهای غیرانسانی از سوی دولت آمریکا قرار گرفته است و هر روز زوایای جدیدی از این رویه بخش‌هایی از زندگی مردم را نشانه می‌گیرد و امور اقتصادی، آموزشی و فرهنگی را با اختلال مواجه می‌کند.

کد مطلب 4909218

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