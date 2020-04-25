آمار دانش آموزان وکارکنان آموزش و پرورش از سال ۱۳۲۲تا ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع آمار دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش و تغییرات جمعیت دانش آموزان را از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۹۸ را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش در سال تحصیلی ۲۳-۱۳۲۲ جمعیت دانش آموزی ۲۶۵ هزار و ۶۳۶ و در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ جمعیت دانش آموزی ۱۴ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۴۲۶ بوده است.

در بخش آمار کارکنان آموزش و پرورش کشور که شامل کارکنان؛ رسمی و پیمانی، حق التدریس و کادر خدماتی است، در سال تحصیلی ۲۳-۱۳۲۲ آمار کارکنان رسمی و پیمانی ۹ هزار و۲۸۵ و در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ آمار کارکنان رسمی و پیمانی ۷۸۳ هزار و ۸۷۰ است.

بر اساس این گزارش در نمودار تغییر جمعیت دانش آموزان از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۹۸، دهه ۶۰ و۷۰ شمسی بیشترین رشد دانش آموزی را به خود اختصاص داده‌اند.