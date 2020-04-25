شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کردستان به ۱۰۹۳ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین رضاعی ظهر امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران، آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان کردستان را یک‌هزار و ۹۳ نفر اعلام کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به روند رو به رشد شمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان کردستان، افزود: متأسفانه در ۲۴ ساعت اخیر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این استان باز هم افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تا ظهر امروز از مجموع ۲ هزار و ۶۴۵ نمونه صورت گرفته در استان کردستان، یک‌هزار و ۹۳ بیمار مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و نتیجه آزمایش یک‌هزار و ۴۷۱ مورد نیز منفی بوده است.

رضاعی با بیان اینکه شهرستان سقز بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان کردستان را به خود اختصاص داده است، افزود: تا ظهر امروز شمار مبتلایان به کرونا در شهرستان سقز به ۲۷۶ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به سیر صعودی مبتلایان به کرونا در شهرستان سنندج اشاره کرد و یادآور شد: تا ظهر امروز شمار مبتلایان به کرونا در مرکز استان به ۲۶۵ نفر رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت سایر شهرستان‌های استان کردستان، گفت: تا ظهر امروز در شهرستان بانه ۱۴۲ نفر، قروه ۹۱ نفر، دهگلان ۵۹ نفر، مریوان ۶۹ نفر، بیجار ۴۸ نفر، دیواندره ۶۷ نفر، کامیاران ۵۶ نفر و سروآباد ۲۰ نفر بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به شمار مرگ و میر ثبت شده به دلیل ابتلاء به ویروس کرونا در استان کردستان اشاره کرد و افزود: از ابتدای ورود این ویروس به این استان تا ظهر امروز، ۱۱۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه در این بخش نیز شهرستان سقز با ثبت ۳۲ مورد مرگ قطعی به‌دلیل ابتلاء به ویروس کرونا در رتبه اول استان کردستان قرار گرفته است، گفت: قروه ۱۹ نفر، بانه ۱۶ نفر، سنندج ۲۰ نفر، بیجار ۸، کامیاران ۹ نفر، مریوان پنج نفر، شهرستان دیواندره چهار نفر و دهگلان یک نفر مرگ قطعی به‌دلیل ابتلاء به ویروس کرونا در استان کردستان را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی جامعه بهداشت و درمان این استان برای مداوای افراد مبتلا به ویروس کرونا، متذکر شد: تا ظهر امروز در مجموع ۶۲۳ نفر بیمار مبتلا به کرونا بهبود پیدا کرده و از مراکز بهداشتی و درمانی مرخص شده‌اند.