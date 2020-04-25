برنامه پنجساله جهش تولید در مازندران طراحی شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان پیش ازظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که به منظور بحث و بررسی در خصوص برنامه جهش تولید دستگاه‌های اجرایی و پروژه‌های پیشران توسعه برگزار شد، گفت: جهش تولید نیازمند برنامه عملیاتی زمان بندی شده دقیق است که در آن وضع موجود و رقم حال، وضع مطلوب و رقم هدف گذاری شده، منابع مالی، نیروی انسانی، مزیت‌ها، موانع تحقق برنامه و راهبردهای رفع آن، روند کار و فرآیندها کاملاً مشخص شده باشد تا قابل عمل، ارزیابی و نظارت باشد.

استاندار با بیان اینکه پیشبرد امور و ارتقا تولید در بسیاری از کارها نیازمند اعتبار صرف نیست، افزود: جهش تولید در برخی حوزه‌ها؛ در گرو اصلاح روش‌هایی است که افزایش تولید را تسریع نماید.

مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به اینکه در کنار برنامه‌ای برای تحقق شعار سال، باید برنامه ۲ ساله و ۵ ساله برای جهش تولید در طول زمان ارائه شود، یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی با کار تخصصی در قالب کمیته کاری با همکاری متخصصین و صاحب نظران، رویه‌های علمی و کمی و دقیق جهش تولید را ترسیم کند.

حسین زادگان تاکید کرد: جهش تولید باید در بخش‌های اولویت دار استان مثل کشاورزی، شیلات، دامپروری و طیور، گل و گیاه و … اتفاق افتد و در دیگر بخش‌ها نیز برنامه ریزی لازم برای رشد و اعتلای اقتصادی انجام شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌هایی برای صادرات از طریق جنوب ایجاد شده است، گفت: مازندران ظرفیت بالایی برای صادرات بویژه تجارت و بازرگانی دارد و یکی از برنامه‌های جهش اقتصادی، استفاده از ظرفیت کشورهای cis و خصوصاً تعرفه ترجیحی کشورهای اوراسیا برای صادرات است.

حسین زادگان ادامه داد: با توجه به رابطه مطلوب با کشورهایcis و هماهنگی‌های بین المللی که در این راستا صورت گرفته و امکانات زیرساختی خوبی نظیر بنادر، تجار مازندرانی و ایرانی از این فرصت بهره گیری کنند.