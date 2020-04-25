کشف ۹ فقره سرقت در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال موسوی اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت موضوع پیشگیری و کشف سرقت‌ها به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این راستا روز گذشته تعداد ۴ چهار سارق توسط کلانتری‌های ۱۱ ،۱۲، ۱۳و۱۴ شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با اشاره به اینکه سارقان در تحقیقات به عمل آمده به تعداد ۹ فقره سرقت اعتراف کردند، تصریح کرد: سرقت از منازل نیمه کاره، سرقت سیم برق، سرقت محتویات داخل خودرو و سرقت در معابر عمومی از جرایم سارقان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سرقت از جرایم غیرقابل گذشت بوده و دارای جنبه عمومی است،، گفت: پلیس در برخورد با سارقان اموال مردم هیچ گونه مماشاتی نداشته و با قاطعیت برخورد می‌کند.

این مسئول انتظامی اظهار کرد: سارقان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ موسوی در پایان ضمن توصیه به شهروندان از آنان خواست تا با رعایت هشدارهای پلیسی اجازه سرقت از اموالشان را به سارقان ندهند.