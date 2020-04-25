به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۴ امروز ششم اردیبهشت‌ماه، ۷۶ نفر در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی ابتلا به کرونا پذیرش شدند.

وی ادامه داد: ۱۸ نفر از این تعداد در بخش‌های بیمارستان‌ها بستری و مابقی پس از معاینه و بررسی در بخش اورژانس مراکز با دستورات دارویی و بهداشتی مرخص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: در شبانه روز گذشته، ۲۷ نفر از بیماران بستری در بخش‌ها پس از بهبودی توسط پزشکان معالج از بیمارستان ترخیص شدند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۱۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۶۰ نفر آنها وخیم است.