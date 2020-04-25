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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۰۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

۲۱۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند

۲۱۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند

قم - رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه ۲۱۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند، گفت: حال ۶۰ بیمار وخیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۴ امروز ششم اردیبهشت‌ماه، ۷۶ نفر در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی ابتلا به کرونا پذیرش شدند.

وی ادامه داد: ۱۸ نفر از این تعداد در بخش‌های بیمارستان‌ها بستری و مابقی پس از معاینه و بررسی در بخش اورژانس مراکز با دستورات دارویی و بهداشتی مرخص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: در شبانه روز گذشته، ۲۷ نفر از بیماران بستری در بخش‌ها پس از بهبودی توسط پزشکان معالج از بیمارستان ترخیص شدند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۱۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۶۰ نفر آنها وخیم است.

کد مطلب 4909276

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    نظرات

    • حسن IR ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      کادرمحترم درمان خسته نباشید دست تک تک شما رامیبوسیم الحق که فداکارانه ایستادید درودخدا برشما وخانواده محترمتان

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