عرضه هرگونه بامیه و زولبیا در خارج از واحد صنفی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اتحادیه صنف قنادان تبریز، یوسف عبدالله‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در تبریز اظهار داشت: حسب مصوبه ستاد پیشگیری از ویروس کرونای استان آذربایجان‌شرقی، همه قنادان موظف به پخت محصولات ماه مبارک به‌خصوص زولبیا و بامیه در واحد صنفی خود می‌باشند و تأمین آن از سایر واحدها دیگر ممنوع است.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف توسط بازرسان مرکز بهداشت تبریز، بلافاصله واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد و پرونده‌اش به مراجع قضائی جهت برخورد قانونی ارجاع خواهد شد و اتحادیه صنف قنادان کلان‌شهر تبریز ضمن صیانت از حقوق فعالان صنف، حفاظت از جان و سلامت شهروندان محترم را نیز اولویت خود دانسته و در آن جهت تلاش می‌کند.

رئیس اتحادیه صنف قنادان کلان‌شهر تبریز، تصریح کرد: واحدهای صنفی قنادی دارای پروانه معتبر کسب از اتحادیه مجاز به فروش زولبیا و بامیه به‌صورت بسته‌بندی بوده و از نگهداری محصول یاد شده به صورت فله‌ای در مغازه خودداری کنند.

عبدالله‌زاده، با اشاره به لزوم پخت زولبیا و بامیه با کیفیت برای رضایت مشتریان همچنین رعایت پروتکل‌های بهداشتی و سمپاشی روزانه واحدهای صنفی قنادی ادامه داد: در صورتی که همکاران عزیز مشاهده نمایند در نزدیکی واحد صنفی آنها، واحد غیرمجاز اقدام به فروش زولبیا و بامیه می‌کند فوراً مراتب را با شماره ۱۹۰ فوریت‌های بهداشتی در جریان گذاشته تا نسبت به جمع‌آوری و پلمپ آن اقدام شود.

وی اضافه کرد: شهروندان هم در صورتی که شاهد عرضه زولبیا و بامیه غیرمجاز در خارج از واحد صنفی و با قیمت‌های بالا و بدون بسته‌بندی به‌صورت فله‌ای و هرگونه تخلف یا رعایت نشدن مسائل بهداشتی باشند، موضوع را به شماره ٣٥٢٣٩٦٩٥ -۴۱ (اتحادیه) یا به شماره همراه ۰۹۱۴۱۱۵۱۷۵۷ و شماره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (۱۲۴) اطلاع دهند.

رئیس اتحادیه صنف قنادان کلان‌شهر تبریز و حومه در خاتمه با تاکید بر ارائه قیمت عادلانه زولبیا و بامیه عرضه شده همچنین رعایت بیشتر اصول بهداشتی از سوی مدیران واحدهای صنفی قنادی و همشهریان عزیز، خاطرنشان کرد: برای همه همشهریان عزیز در ماه مبارک رمضان لحظاتی خوش و نورانی آرزومندیم و امیدواریم به‌زودی شاهد شکست کرونا در سراسر کشور باشیم.