عدم اعلام قيمت نفت به يورو خسارت زيادي به كشور وارد مي كند

يك كارشناسان دبيرخانه اوپك در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه ايران نفت خود را به دلار مي فروشد اما بخش اعظمي از مبادلات خود را با كشورهاي اروپايي با يورو انجام مي دهد بر همين اساس كاهش ارزش دلار در برابر يورو خسارت هنگفتي را به اقتصاد كشور وارد مي كند.

محمد رضا جزايري اضافه كرد: برهمين اساس اوپك بايد سال آينده علاوه بر اعلام باند قيمتي 22 تا 28 دلار اين باند را به يورو نيز اعلام كند كه هنوز تصميم جدي در اين زمينه گرفته نشده است.

وي با بيان اينكه با اعلام نرخ نفت به يورو همچنين مي توان وابستگي كشور را به دلار كاهش داد تصريح كرد: اگر بخواهيم با تحولات جاري دنيا حركت كنيم لازم است باند قيمتي خود را به يورو نيز اعلام كنيم.

وي همچنين به اصرار آمريكا براي حفظ قيمت دلار به عنوان مبناي قيمت نفت اشاره كرد و گفت در اين ميان فقط كشورهايي همانند ايران كه نفت خود را به دلار مي فروشند اما از كشورهاي اروپايي به يورو خريد مي كنند ، ضرر مي بينند.

