  1. جامعه
  2. محیط زیست
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۵۱

سازمان هواشناسی اعلام کرد

۲۷ استان کشور فردا تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرند

۲۷ استان کشور فردا تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرند

براساس هشدار سازمان هواشناسی ۲۷ استان کشور فردا تحت تاثیر سامانه بارشی شاهد رگبار بهاری، رعدوبرق وزش باد شدید موقت خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی کشور، فردا استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، شمال و شرق خوزستان، مرکزی، قم، همدان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، شرق گیلان، مازندران، گلستان، فارس، بوشهر، غرب کرمان، غرب یزد و خراسان شمالی تحت تأثیر سامانه بارشی فعال در کشور قرار خواهند گرفت.

بارش‌ها بر اثر فعالیت این سامانه به صورت رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد رخداد تگرگ خواهد بود.

از آنجایی که فعالیت این سامانه مخاطراتی همچون، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر و برخورد صاعقه را می‌تواند به دنبال داشته باشد، توصیه شده هموطنان از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها بپرهیزند، و به عدم صعود به ارتفاعات و محکم کردن سازه‌های موقت توجه داشته باشند.

کد مطلب 4909335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها