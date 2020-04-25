به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی کشور، فردا استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، شمال و شرق خوزستان، مرکزی، قم، همدان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، شرق گیلان، مازندران، گلستان، فارس، بوشهر، غرب کرمان، غرب یزد و خراسان شمالی تحت تأثیر سامانه بارشی فعال در کشور قرار خواهند گرفت.

بارش‌ها بر اثر فعالیت این سامانه به صورت رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد رخداد تگرگ خواهد بود.

از آنجایی که فعالیت این سامانه مخاطراتی همچون، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر و برخورد صاعقه را می‌تواند به دنبال داشته باشد، توصیه شده هموطنان از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها بپرهیزند، و به عدم صعود به ارتفاعات و محکم کردن سازه‌های موقت توجه داشته باشند.