به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرا رسیدن ۱۲ اردیبهشت ماه، سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم و همچنین آغاز هفته معلم، ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم با توجه به شرایط ناشی از بیماری کرونا و تاکید بر ضرورت پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی، برنامه‌های بزرگداشت هفته معلم را به استان‌ها ابلاغ کرد.

در این بخشنامه ضمن توصیه به استان‌ها به اجتناب از برگزاری هرگونه مراسم حضوری، اختیار تصمیم‌گیری در خصوص نحوه اجرای برنامه‌ها و مراسم تجلیل از معلمان در هفته معلم به ادارات کل استان‌ها تفویض شده است.

تدوین و ارسال دستورالعمل برگزاری مراسم متناسب با شرایط موجود به نواحی، مناطق و شهرستان، برگزاری مراسم نمادین تقدیر از طریق ویدئو کنفرانس با حضور استاندار و سایر مسولین استانی، ارسال پیام تبریک از طریق پیام رسان‌های داخلی به ویژه شاد، ارائه برنامه‌های مرتبط با این هفته از طریق صداوسیما، تجلیل از معلمان فعال در فضای مجازی، دلجویی از مصیبت زدگان کرونایی و… از جمله برنامه‌های پیشنهادی به استان‌ها در این بخشنامه است.