به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای مایحتاج عمومی مردم به‌ویژه اقلام لبنی، پروتئینی، برنج، روغن، قند و شکر، خرما، میوه، سبزیجات و شیرینی‌های پرمصرف و مرسوم، طرح تشدید نظارت و پایش بازار ویژه ایام ماه مبارک رمضان آغاز شد.

وی تصریح کرد: در راستای وظایف ذاتی با رویکرد پیشگیرانه، ضمن مراقبت و پایش مستمر بازار و نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و برخورد با تخلفات احتمالی با هماهنگی و هم‌افزایی اتاق اصناف استان در سطوح خرده‌فروشی و استفاده حداکثری از ظرفیت بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار و ناظران افتخاری و انجام گشت‌های مشترک به‌موقع و هدفمند با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط استانی برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به شروع طرح تشدید نظارت و پایش بازار ویژه ایام ماه مبارک رمضان از امروز تا سوم خرداد ماه ۹۹ در استان اردبیل، از هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط استان، دریافت شکایات و گزارشات توسط سامانه ارتباطی ۱۲۴، نظارت بر فروش‌های فوق‌العاده اعم از اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد.

صادقی از شهروندان خواست تخلفات و شکایات صنفی خود از قبیل عدم درج قیمت، گران‌فروشی، کم‌فروشی و… را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ یا به‌صورت حضوری به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل یا ادارات شهرستان‌های تابعه اطلاع دهند تا در اسرع وقت به شکایات و گزارشات هم‌وطنان عزیز رسیدگی شود.