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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۳:۰۶

تمايل رئيس جمهور فيليپين به حضور نيروهاي كار اين كشور در بازسازي عراق

رئيس جمهور فيليپين خواستار سهيم بودن فيليپين در بازسازي عراق و استفاده از نيروهاي كار فيليپين در اين امر شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، گلوريا آرويو رئيس جمهور فيليپين امروزشنبه ابراز اميدواري كرد كه با دستگيري صدام ديكتاتورعراق اميدوار است كه شانس شركت در بازسازي عراق را داشته باشد.
آرويو تصريح كرد: " اكنون با دستگيري صدام اقتصاد عراق بايد رونق پيدا كند و درروند بازسازي عراق نيروهاي كار فيليپين نيز با توجه به فرصتهاي شغلي كه در عراق وجود دارد مي توانند سودمند باشند."
گفتني است دولت فيليپين ازجنگ آمريكا عليه عراق حمايت كرد و پس از جنگ نيز بخشي از نيروهاي پزشكي خود را به عنوان نيروهاي ائتلافي به جنوب عراق اعزام كرد.

کد مطلب 49094

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