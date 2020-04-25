عملیات اجرایی در گستره خط لوله گوره - جاسک جریان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، گزارشهای رسیده از شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) حاکی از پیگیری مستمر و بیوقفه عملیات اجرایی طرح راهبردی انتقال نفت خام گوره - جاسک است، به نحوی که شرکت متن از افزایش ظرفیت تولید لوله در این طرح خبر داده و شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است با ادامه روند فعلی کار، بخش زودهنگام این پروژه امسال به بهرهبرداری میرسد.
براساس اعلام شرکت مهندسی و توسعه نفت، زنجیره تولید لولههای این طرح راهبردی (تختال، ورق و لوله و حتی مواد اولیه پوشش) از سوی شرکتهای داخلی تأمین میشود و ظرفیت تولید لولههای این طرح بهتازگی و با بهکارگیری دیگر ظرفیتهای لولهسازی کشور، بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.
این افزایش ظرفیت، ضمن تسریع روند کار، اشتغالزایی نیز به دنبال داشته است، بهطوری که حدود ۸۰۰ نفر بهصورت مستقیم و ۱۷۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم به مجموعه فعالان شاغل در این طرح افزوده شده است.
تحویل لولهها؛ پایان آبانماه
در همین راستا، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت میگوید: تمام لولههای مورد نیاز خط انتقال نفت خام از منطقه گوره به جاسک تا پایان آبانماه امسال تحویل میشود.
دهقانی اگرچه به کند شدن روند فعالیتها در بدو شیوع کرونا در کشور اشاره دارد، اما یادآور میشود: هماکنون سرعت کار به روال سابق برگشته؛ نشستهای مستمر با پیمانکاران، مشاوران و سازندگان در محل سایت و ستاد برگزار میشود؛ بخش خرید تجهیزات مورد نیاز تلمبهخانهها نیز تسریع شده و با توجه به اهمیت طرح و تأکید رئیسجمهوری، همه اجزای طرح تحت نظارت مستمر قرار دارد و در حال پیشرفت است.
رئیسجمهوری فروردینماه امسال در گفتوگو با وزیر نفت، با اشاره به ضرورت رعایت پروتکلهای بهداشتی بهمنظور حفظ سلامت کارکنان، بر پیشبرد پروژههای زیربنایی وزارت نفت بهویژه تسریع در روند احداث پروژه خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک تأکید کرد.
رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
رعایت پروتکلهای بهداشتی که از سوی رئیسجمهوری مورد تأکید قرار گرفت، موضوعی است که معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران نیز بر آن تأکید دارد و میگوید: پروتکلهای بهداشتی ویژه برای مبارزه با شیوع کرونا در اختیار کارفرماها و پیمانکاران این طرح قرار داده شده است و رعایت این الزامات اکیداً پیگیری و نظارت میشود.
رضا دهقان در بازدید از روند عملیات اجرایی این طرح ادامه میدهد: استفاده از ماسک و مواد ضدعفونیکننده، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در کمپهای کاری و تمام اصول و مقررات بهداشتی برای پیشگیری از کرونا در بخشهای مختلف عملیاتی این طرح دنبال میشود.
وی با بیان اینکه هماکنون عملیات اجرایی در تمام گستره خط لوله طرح راهبردی انتقال نفت خام گوره - جاسک جریان دارد، ابراز امیدواری میکند بخش زودهنگام پروژه خط لوله گوره - جاسک تا پایان امسال به بهرهبرداری برسد.
طرح انتقال نفت خام گوره - جاسک مشتمل بر بخشهای مختلفی از جمله ساخت حدود هزار کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ، احداث پنج ایستگاه پمپاژ، ساخت مخازن ذخیرهسازی و ساخت اسکله صادراتی است و با اجرای آن، امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از پایانه نفتی گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل دریای عمان فراهم میشود و جاسک بهعنوان دومین پایانه صادراتی نفت خام کشور، اهمیتی راهبردی مییابد. ضرورت پیشبرد موازی و یکپارچه هر یک از پروژهها، افزون بر تنوع بخشهای اجرای کار، بر حساسیتها، پیچیدگیها و سختیهای اجرای این طرح ملی افزوده است.
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