اجرای مرحله اول رزمایش مواسات در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ید الله بوعلی شامگاه شنبه در حاشیه آغاز این رزمایش با حضور در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه منویات مقام معظم رهبری مبنی بر این که باید در ماه مبارک رمضان برنامه ریزی مجدانه در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر اجتماعی داشته و با توجه به این که در سطح جامعه شاهد انتشار ویروس کرونا هستیم لذا سپاه فجر نیز در راستان تحقق فرامین رهبری نسبت به اجرای رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه اقدام کرده است.

وی اضافه کرد: استان فارس در تمامی زمان‌هایی که از مردم خواسته شده است تا به یاری هم نوعان خود بروند توانسته است نشان افتخار را بر سینه خود نصب کند و اقدامات خوب، مؤثر و فراگیری صورت گرفته است و تاکنون ۱۲۷ هزار بسته میان اقشار ضعیف و در معرض آسیب اجتماعی قرار گرفته است.

سردار بوعلی اضافه کرد: نقش خیران، بسیجیان و نیک‌اندیشان اجتماعی در این اهدای این بسته‌ها بی‌بدیل بوده و در اولین روز ماه مبارک رمضان نیز رزمایش مواسات و همدلی فعالیت خود را را عرضه ۲۵ هزار بسته کمک معیشتی آغاز کرده است.

گفتی است این رزمایش در دو مرحله تا پایان رمضان اجرایی خواهد شد.

او در خصوص جامعه هدف این بسته‌های معیشتی نیز تاکید کرد: آسیب دیدگان اجتماعی، اقشار کم درآمد و محرومان اجتماعی بخشی از جامعه هدفی است که این رزمایش به دنبال توانمند سازی این افراد با توجه به شروع ماه مبارک رمضان و شیوع ویروس کرونا است.

جانشین فرمانده سپاه فجر در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر همکاری میان مالکان و مستأجران در استان فارس نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و تاکنون بالغ بر ۱۶۱ میلیارد تومان توسط مالکان در سطح استان فارس به کسانی که موجر بوده اند بخشیده شده است.

او ادامه داد: در راستای توسعه ازدواج آسان نیز با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان بیش از یک هزار بسته جهیزیه برای نو عروسان تدارک دیده شده است.