نامگذاری یکی از خیابان ‌های شهر همدان به اسم مدافعان سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی عصر شنبه در آئین اهدا تعداد ۲۰۰۰ گان و ماسک و تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌های همدان با اشاره به اقدامات ستاد مردمی مقابله با کرونا در استان همدان اظهار داشت: ستاد مردمی، یک حرکت جهادی مردمی بود که کاملاً هماهنگ با ستاد استانی و دیگر نهادها عمل کرد.

وی افزود: ستاد مردمی در عرصه‌های مختلفی همچون غربالگری، ضد عفونی، کارگاه‌های تولید اقلام بهداشتی و کمیته فرهنگی ورود کرده و عملکرد خوبی هم داشته و باید گفت که ستاد مردمی مدافعان سلامت را در این ایام تنها نگذاشته است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه در شرایط فعلی به وحدت مثال زدنی دست پیدا کرده‌ایم، گفت: همراهی مردم با نهادهای حاکمیتی الگوی مناسب بشری بود که توسط مردم ما به دنیا ارائه شد.

وی عنوان کرد: در کشورهای غربی که مدعی تمدن هستند مسئله غارت و نگاه‌های فردی مطرح است در حالی که کشور ما در این شرایط نشان داد که مسئولیت پذیری‌های اجتماعی بسیار بالایی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان تصریح کرد: امروز وزارت بهداشت و کادر درمانی ما در دنیا حرف برای گفتن دارند و این یک شعار نیست و آنچه در عمل شاهد آن هستیم، صرفاً از باب انجام وظیفه و مباحث مالی نیست بلکه مدافعان سلامت ما واقعاً دغدغه دارند.

وی با تقدیر از مجاهدت‌های کادر درمانی و مدافعان سلامت ابراز کرد: پیشنهاد می‌دهم که پس از پیروزی و جشن نهایی یک روز را به عنوان مدافعان سلامت در کشور داشته باشیم و باید در شهر هم نام یک خیابان، به اسم مدافعان سلامت نامگذاری شود.

آیت الله شعبانی با بیان اینکه با شکل گیری قرارگاه مواسات، شاهد اتفاقات خوبی بوده‌ایم، اظهار داشت: استان همدان با تشکیل ستاد مردمی، از همان اوایل شیوع کرونا ورود خوبی به مسئله مبارزه با این ویروس داشت و هدف اصلی آن هم انسجام بخشی به حرکت‌های جهادی مردم در شهر همدان بود.

وی همراهی مردم در مسیر مبارزه با کرونا را یادآور وحدت دوران دفاع مقدس دانست و گفت: از شهر دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان انتظاری جز این اتحاد نمی‌رفت.