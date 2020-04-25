رزمایش «کمک مومنانه» از سوی سپاه ناحیه بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار غلامرضا شجاعی معاون عملیات ناحیه مقاومت بسیج بروجرد روز شنبه در حاشیه برگزاری رزمایش کمک مومنانه در محل سپاه ناحیه بروجرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای کمک مومنانه به نیازمندان، امروز رزمایش کمک مومنانه در سطح لرستان و به تبع آن در شهرستان بروجرد برگزار شد.

وی افزود: در این راستا به تشکیل بانک اطلاعاتی نیازمندان و افرادی که بر اثر بیماری کرونا دچار مشکل معیشتی شده اند اقدام کردیم.

معاون عملیات ناحیه مقاومت بسیج بروجرد تصریح کرد: مرحله اول رزمایش کمک مومنانه در دو مقطع در بروجرد برگزار خواهد شد که مقطع اول آن امروز از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پانزدهم میلاد حضرت امام حسن مجتبی (ع) بوده و مقطع دوم از پانزدهم رمضان تا عید سعید فطر است.

سرهنگ شجاعی ادامه داد: امروز ۱۲۰۰ بسته حمایتی معیشتی بر اساس جامعه هدفی که از پیش شناسایی شده است با ارزش ۳۶۰ میلیون تومان در بین خانواده‌های نیازمند شهرستان بروجرد توزیع می‌شود.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی امام جمعه بروجرد نیز در این رابطه افزود: در راستای اجرای رزمایش کمک مومنانه از طرف سپاه ناحیه بروجرد امروز ۱۲۰۰ بسته حمایتی معیشتی به نیازمندان شهرستان تقدیم می‌شود.

وی گفت: ارزش این بسته‌ها ۳۶۰ میلیون تومان بوده که اغلب جامعه هدف کسانی هستند که زندگی آنها بر اثر بروز بیماری ویروس کرونا دچار مشکل شده است و انتظار می‌رود افراد متمکن از کمک به نیازمندان دریغ نکنند.