۸ هزار قلم لوازم بهداشتی قاچاق در بروجرد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عزت الله غلامی امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، مأموران این انتظامی به هنگام گشت زنی در محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودروی پراید مظنون و آن را متوقف که در بازرسی از خودروی توقیفی ۸ هزار و ۴۶۰ قلم انواع دستکش، ماسک و ژل های ضدعفونی دست کشف و ضبط و یک نفر را در این راستا دستگیر که متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

وی ضمن قدردانی از تعامل گسترده مردم با پلیس افزود: در شرایط فعلی برخورد با متخلفان و سودجویان به شکل جدی تری در دستور کار پلیس قرار گرفته و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشابه، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریم و ماه خودسازی و آرزوی سلامتی برای همشهریان، گفت: عموم مردم به ویژه متصدیان واحدهای صنفی و اماکن عمومی مجاز به فعالیت برابر پروتکل‌های ابلاغی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به رعایت و اجرای موارد بهداشتی توجه کنند.

سرهنگ غلامی یادآور شد: به منظور حفظ حرمت ماه مبارک رمضان از هر گونه تظاهر به روزه خواری خصوصاً در انظار عمومی، پوشش نامتعارف و کشف حجاب در واحدهای صنفی و اماکن عمومی که برابر مصوبه‌های ابلاغی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا مجاز به فعالیت می‌باشند بایستی خودداری شود.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند و به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا و رعایت حرمت ماه مبارک رمضان، از سرو غذای سرد یا گرم در پارک‌ها، تفرجگاه‌ها، معابر عمومی و جلوی واحدهای صنفی اکیداً خودداری شود.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد افزود: از هموطنان عزیز به ویژه رانندگان وسایل نقلیه عمومی انتظار می‌رود با رعایت نکات بهداشتی و ضدعفونی کردن مستمر خودروها، از تظاهر به روزه خواری و استعمال دخانیات در داخل خودرو و آلودگی صوتی پرهیز کنند.