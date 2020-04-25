هوای ارومیه برای گروه های سنی حساس ناسالم شد

سعید موسوی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هوای ارومیه از نظر شاخصهای منواکسیدکربن، ازن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسیدگوگرد پاک و از نظر ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون سالم و از نظر ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ناسالم برای گروههای حساس (بیماران قلبی و ریوی، سالمندان، زنان باردار و کودکان) است.
وی با بیان اینکه شاخص کیفی هوا در ارومیه عصر امروز ۱۸۷ و ناسالم برای گروههای سنی حساس است ادامه داد: با توجه به تداوم آلودگی توصیه میشود ضمن استفاده از ماسکهای فیلتردار و استاندار تا حد امکان از خانه خارج نشوید.
موسوی با اشاره به اینکه در صورت آغاز بارندگیها در این شهرستان غلظت آلایندهها کمتر میشود، گفت: تا آن زمان، گروههای حساس از تردد در اماکن عمومی پرهیز کنند.
وی با توصیه به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی افزود: توصیه میشود امروز مشارکت عمومی و خودداری از هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا میشود، از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، عمرانی و مانند آن، خروج غیرضروری از منزل به همراه کاهش فعالیتهای بدنی بیماران قلبی و ریوی مبتلا به آسم، به خصوص در فضای باز خودداری شود.
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