نقش مهم جوانان در کمک به اقشار کم برخوردار در زمان شیوع کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی جوانان گیلان در سالن غدیر استانداری با اشاره به اینکه تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده که اعتماد به جوانان نتایج درخشانی به همراه دارد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در بیانیه گام دوم به بهره گیری از توانمندی‌های جوانان تأکید کرده اند.

وی به حمایت دولت و تأکید بر استفاده از ظرفیت جوانان در حوزه‌های مدیریتی نیز اشاره کرد و افزود: امروز نیز با توجه به شرایط کشور و شیوع ویروس کرونا شاهد حضور پررنگ جوانان در بخش های مختلف برای کمک به کادر درمان و پرستاران و همچنین نیازمندان هستیم.

استاندار گیلان ادامه داد: جوانان ایران اسلامی در قالب گروه‌های جهادی، بسیج، نخبه، طلبه و دانشجو، فعال اجتماعی و سمن‌ها در همه حوادث حضوری فعال داشته اند و در مسیر خدمت به هموطنان حرکت کرده اند و این تلاش و همدلی در ماه مبارک رمضان نیز باید ادامه دار باشد.

وی با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت های جوانان در حوزه های مدیریتی، تصریح کرد: یکی از مهم ترین انتظارات ما از مدیران استان بهره گیری از توانمندی و ظرفیت جوانان است.

زارع در ادامه با اشاره به لبیک جوانان به ویژه جامعه ورزش به دستور رهبر معظم انقلاب در اجرای رزمایش همت جوانانه، کمک مومنانه، افزود: گیلانیان در همه صحنه ها همیشه پیشرو بودند امروز نیز جوانان گیلانی داوطلبانه به کمک اقشار کم برخوردار استان رفته اند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه تشکل ها در اجرای این طرح خداپسندانه، اظهار کرد: باید با همدلی و هم افزایی و همبستگی سبب کاهش نارسایی ها شویم. باید اجرای این طرح را مستندسازی کنیم تا علاوه بر تشویق جوانان الگوی برای سایر نقاط شود.

استاندار گیلان با اشاره به برخی مشکلات در زمینه اشتغال، ازدواج و آسیب های اجتماعی در حوزه جوانان، گفت: ساماندهی به این امور از اهداف این ستاد است و اداره کل ورزش و جوانان باید با برنامه ریزی درست در راستای اجرای سیاست های تعیین شده گام بردارد.