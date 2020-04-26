افزایش چهار برابری اعتبارات نوسازی مدارس در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرالله رخشانی مهر در نشست مجمع خیران مدرسه ساز سیستان و بلوچستان اظهار داشت: عملکرد مجمع خیران مدرسه ساز این استان بسیار مطلوب بوده به طوری که از رتبه ۲۹ کشوری به رتبه سوم ارتقا یافته است.

وی ادامه داد: در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ ردیف اعتباری تکمیل پروژه‌های خیران مدرسه ساز سیستان و بلوچستان همیشه تخصیص کامل داشته و این تخصیص برای سال ۹۷ به ۱۱۰ درصد رسیده است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: همچنین در سال‌های اخیر میزان اعتبارات مصوب پروژه‌های مشارکتی هم رشد بسیار خوبی داشته به طوری که از ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به بیش‌از سه هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است.

وی گفت: برای بهبود وضعیت مدارس سیستان و بلوچستان ردیف ویژه‌ای مدنظر قرار گرفته و برای سالجاری در ردیف پروژه‌های مشارکتی سهم این استان را به ۲۰۰ میلیارد تومان رسانده‌ایم که نسبت به سال قبل بیش‌از چهار برابر افزایش داشته است.