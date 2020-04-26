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۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۳۷

رئیس کل دادگستری کردستان:

سامانه نوبت دهی الکترونیک در دادگستری کردستان راه اندازی شد

سامانه نوبت دهی الکترونیک در دادگستری کردستان راه اندازی شد

سنندج - رئیس کل دادگستری کردستان گفت: سامانه نوبت دهی توسط معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان به آدرس اینترنتی www.kjts.ir راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کردستان، محمدرضا مترقب در اولین جلسه شورای معاونین دادگستری استان کردستان، اظهار داشت: ضروری است تا واحدهای قضایی استان با انجام برنامه ریزی فوری و دقیق نسبت به مختومه کردن پرونده های دارای بیش از پنج سال قدمت اقدام کنند.

وی افزود: همچنین لازم است معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان ضمن پیگیری نواقص فنی مربوط به دادرسی الکترونیک، اجرایی شدن دادرسی الکترونیک در کلیه واحدهای قضایی سطح استان را پیگیری و اعمال نظارت کند.

رئیس کل دادگستری کردستان بر لزوم اعمال مجازات های جایگزین حبس توسط شعب کیفری در سطح استان تاکید کرد و ادامه داد: روسای واحدهای قضایی در سطح استان موظفند تا در این خصوص اعمال نظارت کنند.

مترقب همچنین از ایجاد سامانه نوبت دهی توسط معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان به آدرس اینترنتی www.kjts.ir خبر داد و یادآور شد: به منظور رفاه حال مراجعین و جلوگیری از حضور مردم در واحدهای قضایی سطح استان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا این سامانه تشکیل شده است تا مردم سراسر استان از این طریق برای حضور در محاکم دادگستری اخذ نوبت کنند.

وی همچنین به استقرار میز خدمت در مبادی ورودی دادگستری های سطح استان اشاره کرد و بیان کرد: هدف از تشکیل این میز خدمت ضمن راهنمایی ارباب رجوع، خودداری از ورود بی مورد افراد غیر مرتبط با پرونده ها به مجتمع های قضایی است.

کد مطلب 4909635

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    نظرات

    • ندا احمدی IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • ندا احمدی IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      خوب

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