عبدالله گل به تهران مي آيد

به گزارش خبر گزاري مهر، معاون نخست وزير و وزير امورخارجه تركيه قرار است در اين سفر با سيد محمد خاتمي رييس جمهور و سيد كمال خرازي وزيرامورخارجه و ديگر مقامات بلند پايه كشورمان درباره آخرين تحولات منطقه اي و بين المللي و موضوعات مورد علاقه طرفين ديدار وگفتگو كند.
وي همچنين دراين سفر ضمن ابراز همدردي مردم تركيه با مردم ايران به خاطر زلزله اخير در بم، پيام تسليت تركيه به ملت و دولت ايران را به مقامات كشورمان اعلام خواهد كرد .
لازم به ذكر است كه وي جمعه آينده بنا به دعوت رسمي وزيرامور خارجه جمهورى آذربايجان به باكو مي رود وروز شنبه نيزاز طريق اين كشورعازم تهران خواهد شد.
وي همچنين دراين سفر ضمن ابراز همدردي مردم تركيه با مردم ايران به خاطر زلزله اخير در بم، پيام تسليت تركيه به ملت و دولت ايران را به مقامات كشورمان اعلام خواهد كرد .
لازم به ذكر است كه وي جمعه آينده بنا به دعوت رسمي وزيرامور خارجه جمهورى آذربايجان به باكو مي رود وروز شنبه نيزاز طريق اين كشورعازم تهران خواهد شد.
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