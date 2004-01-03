عبدالله گل به تهران مي آيد

به گزارش خبر گزاري مهر، معاون نخست وزير و وزير امورخارجه تركيه قرار است در اين سفر با سيد محمد خاتمي رييس جمهور و سيد كمال خرازي وزيرامورخارجه و ديگر مقامات بلند پايه كشورمان درباره آخرين تحولات منطقه اي و بين المللي و موضوعات مورد علاقه طرفين ديدار وگفتگو كند.

وي همچنين دراين سفر ضمن ابراز همدردي مردم تركيه با مردم ايران به خاطر زلزله اخير در بم، پيام تسليت تركيه به ملت و دولت ايران را به مقامات كشورمان اعلام خواهد كرد .

لازم به ذكر است كه وي جمعه آينده بنا به دعوت رسمي وزيرامور خارجه جمهورى آذربايجان به باكو مي رود وروز شنبه نيزاز طريق اين كشورعازم تهران خواهد شد.