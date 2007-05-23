مردم خرمشهر نباید فقط وعده شتاب بازسازی را بشنوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید زنگنه با اشاره به سالروز آزادسازی فتح خرمشهر گفت: بسیج سازندگی نیز با استفاده ازنیروهای متخصص خود می تواند در قالب اردوهای هجرت، نقش موثری در بازسازی مناطق عملیاتی بردارد.

وی با اشاره به کندی روند بازسازی خرمشهر، خاطر نشان کرد: به مردم این شهر نباید صرفا وعده شتاب کار داده شود بلکه باید این وعده ها با حمایتهای مجلس، دولت و مسئولان مربوط اجرا می شود.

زنگنه خاطر نشان کرد: به رغم فعالیتهای بسیار زیادی که پس از دوران دفاع مقدس در خرمشهر انجام شد ولی متاسفانه به اندازه تمام مشکلات و ویرانی های این شهر کار صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: امروز خرمشهر همانند سایر نقاط استان دارای مشکلات زیادی است که مشکلات جنگ نیز به آن اضافه شده است و به گردن مردم سنگینی می کند.

زنگنه با اشاره به اینکه بازسازی به معنای ایجاد زیرساخت های از بین رفته است، افزود: خرمشهر یک شهر توسعه نیافته و فاصله آن با یک شهر پیشرفته زیاد است اعتقاد داریم در خرمشهر کار می شود اما برنامه گریزی زیاد است.

نماینده مردم اهواز در مجلس تاکید کرد: باید با هدایت و حمایت دولت برای رفع مشکلات و بازسازی خرمشهر اقدامات سازنده ای برداشت. خرمشهر تا جایی که به جایگاه و منزلت نام خرمشهر برسد فاصله بسیاری دارد.