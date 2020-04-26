به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواشناسی سیستان و بلوچستان، علی ملاشاهی اظهار داشت: بر اساس آخرین خروجی نقشههای پیشیابی و مدلهای جوی وزش این باد در نقاط مستعد موجب خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا میشود.
وی ادامه داد: انتظار میرود وزش باد شهرستانهای زاهدان، خاش، ایرانشهر (بزمان)، دلگان و سراوان را فرا گیرد و تا سهشنبه ادامه داشته باشد. وزش این باد روز سهشنبه موجب کاهش دید افقی در محورهای مواصلاتی منتهی به استان کرمان نیز میشود.
رئیس گروه پیشبینی و هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان از احتمال وقوع بارشهای پراکنده در استان خبر داد و گفت: دوشنبه در نیمه شمالی استان و ارتفاعات جنوب شرق این استان شرایط برای افزایش ابر و بارش پراکنده باران مهیاست
وی تصریح کرد: بارشهای پیش روی سیستان و بلوچستان ناچیز و پراکنده است.
ملاشاهی به شرایط دمایی سیستان و بلوچستان نیز اشاره کرد و افزود: در شبانه روز گذشته قصرقند با دمای ۴۲.۱ درجه سلسیوس گرمترین شهر کشور و استان شد.
وی ادامه داد: انتظار میرود امروز نیز گرمای هوا بویژه در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان ادامه داشته باشد و دماهای با محدوده ۴۰ درجه سلسیوس مجدد تکرار شود.
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