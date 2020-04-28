‌محسن بیاتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ادامه تعطیلی مسابقات لیگ برتر و تبعاتی که خواهد داشت، گفت: این اتفاق معایب و محاسنی خواهد داشت برای تصمیم گیری باید از خرد جمعی استفاده کرد نباید فردی نظر داد و تمام شرایط را سنجید تا ببینیم ادامه لیگ به سود فوتبال ما خواهد بود یا خیر.

وی ادامه داد: قبل از هر چیز سلامت جامعه و ورزشکاران مهم است، ما نباید به کشورهای دیگر نگاه کنیم زیرا شرایط آنها با ما بسیار متفاوت است. باید ببینیم اگر لیگ را ادامه دهیم چه کسانی ضرر خواهند کرد و چه کسانی نفع خواهند برد بنابراین نیاز است مسئولان فوتبال کشورمان در خصوص تعطیلی یا ادامه لیگ تصمیم بسیار منطقی و درست بگیرند تا باشگاه‌ها هم از این اتفاق متضرر نشوند.

پیشکسوت باشگاه استقلال در خصوص اینکه گفته شده یک تیم را به عنوان قهرمان لیگ نوزدهم معرفی کنیم، گفت: با این موضوع موافق نیستم، درست است شرایط پرسپولیس بهتر از سایر تیم هاست اما این دلیل نمی‌شود دیگر تیم‌ها هم شانس قهرمانی نداشته باشند. ۲۷ امتیاز باقی مانده می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در قهرمانی یک تیم داشته باشد بنابراین باید به فکر این هم باشیم که تمام تیم‌ها خصوصاً بالای جدولی‌ها هزینه‌های زیادی کردند تا تیم شأن به قهرمانی دست پیدا کند بنابراین انتخاب یک تیم به عنوان قهرمان درست نیست و اگر شرایط مساعد بود باید لیگ برگزار شود.

بیاتی نیا در مورد خصوصی شدن دو تیم استقلال و پرسپولیس که قرار است امسال صورت بگیرد، گفت: از صمیم قلب آرزو می‌کنم که این دو باشگاه خصوصی شده و از زیر نظر وزارت ورزش و دولت بیرون بیایند البته چند سالی است که قرار است این اتفاق رخ دهد اما هر بار به دلایلی خصوصی سازی صورت نگرفته، همه می‌دانیم خصوصی شدن دو باشگاه بسیار مشکل است. زیرا آنها از حق پخش تلویزیونی، بلیت فروشی و فروش لباس محروم هستند بنابراین به اعتقاد من در این شرایط خصوصی شدن این دو تیم به ضرر آنها تمام می‌شود. در سال‌های گذشته هم دولت چندان عزم جدی برای این کار نداشته، باید بحث خصوصی سازی را روی تیم‌های کوچک‌تر انجام داد تا ببینیم بازخورد آن چه خواهد بود اما در مجموع اگر تمام شرایط موجود باشد این موضوع می‌تواند یک اتفاق خوب برای فوتبال ما باشد.

وی در مورد جلسات متعدد پیشکسوتان با مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: با مشورت کردن خیلی از مشکلات حل خواهد شد. تجربه نشان داده نظرات پیشکسوتان و قدیمی‌ها همیشه چاره گشا بوده البته در کشور ما جلسه زیاد برگزار می‌شود اما متأسفانه نتیجه ندارد. بنابراین امیدوارم جلسات متعددی که سعادتمند با پیشکسوتان دارد نتیجه قابل قبولی هم داشته باشد، زیرا آنها سال‌ها در استقلال بودند، مشکلات این تیم را لمس کرده و کاملاً با شرایط این باشگاه آشنا هستند و سعادتمند می‌تواند از این تجربه گرانبها به خوبی استفاده کند.

بیاتی نیا در پایان خاطرنشان کرد: جذابیت فوتبال به حضور تماشاگران است. اگر قرار باشد لیگ شروع شده ولی تماشاگر به ورزشگاه نیاید بازی‌ها هیچ لذتی ندارد. بنابراین باید امیدوار باشیم که لیگ زمانی شروع شود که مشکلات از بین رفته باشد و هواداران بتوانند در ورزشگاه حضور پیدا کرده و گرمابخش بازی‌های لیگ شوند.