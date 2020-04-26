تغذیه روزه داران چگونه باشد/راهکار جلوگیری از خشکی دهان

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عبداللهی، روز یکشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانس از محل ستاد وزارت بهداشت، بر ضرورت تقویت سیستم ایمنی بدن در روزه داری تاکید کرد و گفت: بهتر است در وعده‌های افطار و سحر، از منابع غذایی ویتامین A شامل منابع گیاهی، انواع سبزی‌ها و میوه‌های زرد و نارنجی مانند هویج، کدو حلوایی، موز و انواع مرکبات و منابع حیوانی مانند زرده تخم مرغ، شیر و لبنیات، استفاده شود. همچنین، سعی شود منابع غذایی حاوی ویتامین D شامل ماهی‌های چرب، لبنیات و زرده تخم مرغ، برای افزایش سطح ایمنی بدن استفاده شود.

وی افزود: برای تأمین ویتامین E به عنوان آنتی اکسیدان و کمک به عملکرد سیستم ایمنی بدن، می‌توان از روغن‌های مایع مانند، کانولا، آفتابگردان و ذرت در طبخ غذا و سبزیجاتی مانند، اسفناج، کلم پیچ، سویا، سیب زمینی در وعده‌های غذایی سحر و افطار یا انواع آجیل مانند، فندق، بادام، گردو در فاصله وعده افطار تا شام، استفاده کرد.

عبداللهی در خصوص تأمین ویتامین C عنوان کرد: مصرف منابع غذایی حاوی ویتامین C شامل انواع میوه‌ها و سبزی‌ها از جمله سبزی‌های برگ سبز مانند، سبزی خوردن و انواع کلم و گوجه فرنگی، جوانه‌های گندم، ماش و شبدر، انواع مرکبات مانند لیمو ترش، لیمو شیرین، پرتقال، نارنگی و نارنج و کیوی در هر سه وعده افطار، شام و سحر توصیه می‌شود. همچنین، مصرف منابع غذایی ویتامین‌های گروه B مانند، انواع سبزی‌های برگ سبز و میوه‌ها، شیر و لبنیات، انواع گوشت‌ها، زرده تخم مرغ، غلات سبوس دار، حبوبات مانند نخود، انواع لوبیا، عدس، باقلا، لپه و ماش، مغزها (پسته، گردو، بادام و فندق) جهت ارتقای سیستم ایمنی بدن در این ایام توصیه می‌شود.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تصریح کرد: برای پیشگیری از پیشرفت سریع عفونت‌های ویروسی و تأمین ویتامین ١٢ B توصیه می‌شود، منابع پروتئین‌های حیوانی از جمله گوشت قرمز، ماهی و ماکیان، تخم مرغ و لبنیات حتماً مصرف شود.

عبداللهی تاکید کرد: یکی از عوامل زمینه ساز برای فعالیت ویروس کرونا خشکی گلو و دهان است. بر همین اساس به میزان کافی سبزی و سالاد در وعده سحر بخورید که از خشکی دهان پیشگیری می‌کند..

وی تاکید کرد: نوشیدنی‌های شیرین و مواد قندی شیرین برای سحر توصیه نمی‌شوند، زیرا احساس تشنگی را در طول روز تشدید می‌کنند. در وعده افطار مهم است که مایعات گرم و مواد قندی که سالم‌ترین آنها خرما است، مصرف شود. ضمن اینکه لازم است، از افطار تا سحر باید به میزان لازم مایعات مصرف شود.

عبداللهی ادامه داد: دریافت آهن کافی از منابع غذایی برای تقویت سیستم ایمنی بدن در ایام روزه داری، توصیه می‌شود. آهن در منابع گیاهی و منابع حیوانی یافت می‌شود، منابع حیوانی عبارتند از گوشت قرمز، مرغ و ماهی حاوی و منابع گیاهی شامل انواع سبزی‌ها، حبوبات، میوه‌های تازه و خشک شده و غلات کامل است. اگرچه تخم مرغ از منابع حیوانی آهن است، اما آهن آن غیر هم است. اگر منابع غذایی آهن به همراه غذاهای حاوی ویتامین c مصرف شوند، جذب آهن افزایش می‌یابد.

وی گفت: مصرف غذاهای غنی از روی شامل گوشت قرمز، مرغ، ماهی، غلات کامل، حبوبات و تخم مرغ برای تقویت سیستم ایمنی در هر سه وعده غذایی (سحر، افطار و شام) در این ایام نیز توصیه می‌شود.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، ادامه داد: در ماه مبارک رمضان نیز مانند همیشه پیروی از برنامه غذایی متنوع و متعادل یعنی تأمین انواع مختلفی از مواد غذایی به تناسب با یکدیگر و مقادیر کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ سلامت بدن و رعایت میانه روی با محدود نمودن غذاهای دارای چربی، کلسترول، قند، نمک زیاد و ترکیبات افزودنی توصیه می‌شود.

عبداللهی افزود: غذاها بر اساس محتوای پروتئین، ویتامین و مواد معدنی در ٦ گروه اصلی غذایی قرار دارند. انتخاب انواع غذاها از گروه‌های مختلف به شرح زیر و همچنین، انتخاب مواد غذایی جایگزین در هر گروه غذایی برای بر طرف نمودن نیازهای تغذیه‌ای شامل آب، املاح، ویتامین‌ها، مواد معدنی، پروتئین و انرژی مورد نیاز بدن افراد روزه دار در سه وعده غذایی (سحر، افطار و شام) ضروری است.

وی در خصوص ۶ گروه غذایی اصلی و جایگزین‌های آنها توضیح داد: این ۶ گروه غذایی عبارتند از، گروه نان و غلات، گروه سبزی‌ها، گروه میوه‌ها، گروه شیر و لبنیات، گروه گوشت و تخم مرغ و گروه حبوبات و مغز دانه‌ها است.

عبداللهی در خصوص گروه نان و غلات گفت: نان‌ها (شامل، سنگک، بربری، نان جو، لواش، تافتون و سایر نان‌های محلی)، برنج، انواع ماکارونی، رشته‌ها، غلات صبحانه، بلغور گندم، بلغور جو است. توصیه بر این است که حداقل نیمی از نان و غلات مصرفی روزانه از نوع سبوس دار باشد.

وی در خصوص گروه سبزی‌ها نیز بیان کرد: این گروه شامل، انواع کاهو، اسفناج، کرفس، سبزی خوردن و سایر سبزی‌های برگی، انواع کلم، هویج، بادمجان، نخود سبز، لوبیا سبز، انواع کدو، فلفل، قارچ، خیار، گوجه فرنگی و پیاز است. گروه میوه‌ها نیز شامل انواع میوه‌های فصل از جمله مرکبات (مانند، پرتقال، نارنگی، لیمو ترش، لیمو شیرین، گریپ فروت)، سیب، کیوی و انواع آب میوه طبیعی و بدون شکر افزوده، کمپوت میوه‌ها (کم شیرین یا بدون شکر افزوده) و میوه‌های خشک (خشکبار) است.

وی گفت: مصرف مقادیر کافی گروه سبزی‌ها و میوه‌ها در ایام روزه داری با تأمین ویتامین‌ها به خصوص ویتامین C و پیش ساز ویتامین A به تقویت سیستم ایمنی بدن برای مقابله با بیماری کووید ١٩ کمک می‌کنند.

عبداللهی همچنین در خصوص گروه شیر و لبنیات تصریح کرد: این گروه نیز شامل شیر، ماست، پنیر، کشک و دوغ است. این گروه علاوه بر تأمین کلسیم و فسفر و بخشی از پروتئین، ویتامین‌های گروه B به خصوص ویتامین ٢ B و ١٢ B را که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کنند، تأمین می‌کند. توصیه می‌شود که لبنیات از نوع کم چرب (کمتر از ۲.۵ درصد چربی) مصرف شود.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در توضیح گروه گوشت و تخم مرغ، گفت: این گروه منبع تأمین پروتئین حیوانی و با کیفیت بالا هستند و شامل گوشت قرمز، مرغ، ماهی، میگو، بلدرچین، غاز، اردک، تخم مرغ و تخم سایر پرندگان هستند.

وی درباره گروه حبوبات و مغز دانه‌ها نیز خاطرنشان کرد: حبوبات شامل نخود، انواع لوبیا، عدس، باقلا، لپه و ماش و نخود و مغزها نیز شامل، گردو، بادام، فندق، پسته، بادام زمینی، بادام هندی و غیره، است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت یادآور شد: در ایام روزه داری امسال، به مصرف منابع کافی پروتئین اعم از حیوانی و یا گیاهی که برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن برای پیشگیری از بیماری کووید ١٩ لازم هستند، باید توجه شود. انواع حبوبات منبع پروتئین هستند و وقتی همراه با غلات مصرف می‌شوند، به عنوان جایگزین گوشت، مرغ و ماهی یک پروتئین خوب و با کیفیت را برای بدن تأمین می‌کنند.