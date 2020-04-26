مدارس فوتبال با مشکلات مالی مواجه هستند

محسن عبدلی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی باشگاههای ورزشی شده است، گفت: تصمیم درباره فعالیت باشگاهها با هیئت فوتبال نیست و ستاد استانی کرونا تصمیم گیرنده است.
وی با اشاره به وضعیت باشگاههای خصوصی، گفت: به طور مثال باشگاههای دولتی از پرداخت دو ماه اجاره معاف شدند ولی این قبیل امتیازها شامل حال باشگاههای خصوصی نشده است.
دبیر هیئت فوتبال استان البرز گفت: انتظار میرود وزارت ورزش برای باشگاههای خصوصی که در این ایام ضرر کردند، چارهای بیاندیشد.
عبدلی در بخش دیگری با اشاره به اینکه امسال در روند و شیوه برگزاری مسابقات با مشکل مواجه میشویم، گفت: به طور مثال برای زمینهای چمن یا نقل و انتقالات زمان را از دست خواهیم داد ولی تلاش میکنیم مشکل خاصی پیش نیاید.
وی با اشاره به مشکل مالی مدارس فوتبال که به دلیل شیوع ویروس کرونا به وجود آمده، گفت: زمان ثبت نام مدارس فوتبال را سپری میکنیم هر ساله بچهها در چنین زمانی برای آموزش وارد مدارس فوتبال میشدند.
دبیر هیئت فوتبال استان البرز گفت: بسیاری از مدارس فوتبال استان به مشکلات زیادی مواجه هستند، بازیکن ندارند و کسی برای آموزش مراجعه نمیکند.
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