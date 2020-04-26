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۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۳۸

وزیر سابق لبنان:

تلاش کابینه لبنان برای مبارزه بافساد دلیل اصلی هجمه علیه دیاب است

تلاش کابینه لبنان برای مبارزه بافساد دلیل اصلی هجمه علیه دیاب است

یکی از وزرای سابق لبنانی تاکید کرد که جدول کاری کابینه این کشور مبنی بر لزوم مبارزه با فساد دلیل اصلی حملات سیاسی اخیر علیه نخست وزیر لبنان محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وئام وهاب رئیس حزب توحید عربی و وزیر سابق لبنان در خصوص دلایل واقعی حملات سیاسی اخیر علیه حسان دیاب نخست وزیر کنونی لبنان سخن گفت.

وی تاکید کرد: احتمالا جدول کاری کابینه لبنان و بندهای سری آن باعث شده تا این حملات علیه دیاب صورت بگیرد.

وهاب تاکید کرد، در واقع این جدول کاری دلیل حملات شیطانی سه جانبه علیه دیاب است.

وی تاکید کرد: در این جدول کاری آمده است که تحقیقات در خصوص تعیین حسابهایی که تبادلات مالی از طریق آنها صورت گرفته و صاحبان آنها باید انجام شود. همچنین تدابیر فوری برای مبارزه با فساد و بازگرداندن پول های به غارت رفته اتخاذ می شود. پیش نویس قانونی مبنی بر بازگرداندن پول هایی که بعد از تاریخ ۱۷/۱۰/۲۰۱۹ به خارج ارسال شده تصویب می شود.

لازم به ذکر است که بحث فساد مالی و اقدامات رئیس بانک مرکزی در این خصوص باعث به وجود آمدن بحران سیاسی در لبنان شده است.

کد مطلب 4909894
فاطمه صالحی

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