تلاش کابینه لبنان برای مبارزه بافساد دلیل اصلی هجمه علیه دیاب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وئام وهاب رئیس حزب توحید عربی و وزیر سابق لبنان در خصوص دلایل واقعی حملات سیاسی اخیر علیه حسان دیاب نخست وزیر کنونی لبنان سخن گفت.

وی تاکید کرد: احتمالا جدول کاری کابینه لبنان و بندهای سری آن باعث شده تا این حملات علیه دیاب صورت بگیرد.

وهاب تاکید کرد، در واقع این جدول کاری دلیل حملات شیطانی سه جانبه علیه دیاب است.

وی تاکید کرد: در این جدول کاری آمده است که تحقیقات در خصوص تعیین حسابهایی که تبادلات مالی از طریق آنها صورت گرفته و صاحبان آنها باید انجام شود. همچنین تدابیر فوری برای مبارزه با فساد و بازگرداندن پول های به غارت رفته اتخاذ می شود. پیش نویس قانونی مبنی بر بازگرداندن پول هایی که بعد از تاریخ ۱۷/۱۰/۲۰۱۹ به خارج ارسال شده تصویب می شود.

لازم به ذکر است که بحث فساد مالی و اقدامات رئیس بانک مرکزی در این خصوص باعث به وجود آمدن بحران سیاسی در لبنان شده است.