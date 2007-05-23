به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه «مید» سوئد با ارایه چنین فناوری از شکل گیری انقلابی بی سابقه در این عرصه از فناوری خبر دادند. انگیزه اصلی برای ارایه چنین فناوری نیاز محققان به پرتوهای اشعه ایکس کوچکتر برای مقاصد پزشکی و درمانی با ضریب شفافیت بالاتر بوده است.

محققان امیدوار هستند تا با استفاده از چنین پرتوهای دیجیتالی به شناسایی تومورهای سرطانی در مراحل ابتدایی تر بپردازند.

ابداع فناوری نوین پرتوهای اشعه ایکس دیجیتالی بر پایه فناوری مشابهی صورت گرفته است که فیزیکدانان هسته ای برای شناسایی ذرات پایه ای جدید از آن استفاده می کنند.

بر اساس گزارش گیزمگ، در این میان مهمترین چالش علمی پیش روی دانشمندان در ساخت یک دوربین رنگی اشعه ایکس، کم کردن حجم تجهیزات شناسایی کننده مورد استفاده فیزیکدانان هسته ای در قالب های میکروسکپی بوده است.

اکنون محققان سوئدی چنین مشکلی را برطرف کرده و در سال جاری نخستین طرح های خود در عرصه پرتوهای رنگی اشعه ایکس را ارایه خواهند کرد.